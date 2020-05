Río Negro prevé asistir a unas 800 pequeñas empresas

Río Negro abrirá esta semana la inscripción de pequeñas y medianas empresas que pretendan acceder a créditos de la provincia -sin costo- para pagar salarios y servicios. El gobierno estima que podrá asistir entre 700 y 800 firmas que no registraron actividad durante el aislamiento social y obligatorio.

Para esta asistencia, la provincia reservó 100 millones de la última emisión de Letras del Tesoro. Los préstamos tendrá seis meses de gracia, y un plazo de devolución de 18 meses, con un máximo de 200 mil pesos. Igualmente, la estimación gubernamental proyecta créditos en promedio de entre 125 mil a 140 mil pesos.

Entre lunes y martes, el Crear iniciará la inscripción de interesados y se estima comenzar con los desembolsos durante mayo.

Economía, con la resolución N° 203, estableció las condiciones de esta línea de financiamiento, a tasa cero, que la gobernadora Arabela Carreras anunció la semana pasada. Se focalizará en las empresas no exceptuadas en el aislamiento y, en principio, que registre hasta cinco empleados.

La norma establece que el programa tiene el objeto de asistir a las “micro y pequeñas empresas rionegrinas para abonar sueldos a empleados registrados y al pago de los servicios relacionados con la actividad habitual (costo fijo)”.

Los beneficiarios deberán ser firmas que no están exceptuadas del aislamiento del coronavirus -es decir, no registrar actividad- y tener como máximo cinco empleados -Economía podrá autorizar con causa razonable, siempre que no tenga más de 10 empleados y quedaren saldos remanentes”. Se requiere además que no “registre deuda en programas de financiamiento de la provincia”.

El financiamiento máximo será de 200 mil pesos, con un plazo de gracia de seis meses mientras la devolución del capital será en 18 meses. No tendrá interes y la garantia será un “pagaré suscripto por el beneficiario por el total de lo financiado” aunque la autoridad podrá “requerir un fiador solidario cuando lo estime necesario”.

Los préstamos se instrumentarán a traves del Crear, actualmente conducido por María Eugenia Casi. Los interesados deberán presentar un formulario completo que estará en pagina de la Agencia con su documentación requerida y, además, si logró otro prestamo en esta emergencia sanitaria entonces, en ese caso, la provincia -dice la resolución- evaluará el pedido con un criterio de priorización. También, el solicitante deberá presentar “certificado MIPyME, constancia de CUIT y del formulario 931 de la AFIP, de inscripción en Ingresos Brutos y, entre otros, la habilitación comercial y el estatuto si se trata de una sociedad.

En el gobierno se estima el otorgamiento de 700 a 800 créditos aunque, claramente, el número de inscriptos será superior. Por eso, la norma estableció un criterio de “priorización de créditos”. Así, fija una escala de prelación, empezando con “empresas con hasta 5 empleados y sin créditos”, y sigue con aquellas con igual número de personal pero con “algún crédito recibido en virtud de las medidas tomadas para afrontar la pandemia”. Si existe saldo remanente, Economía podrá incluir a las firmas con “hasta 10 empleados, sin créditos otorgados por otra institución” y, posteriormente, quienes si lo hayan recibido.