Río Negro tiene 17 nuevos casos de coronavirus: todos de Bariloche

Las novedades de la jornada las anunció la secretaria de Políticas Públicas Mercedes Iberó.

El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó que hay 17 nuevos casos de coronavirus en la provincia. Todos de Bariloche. Además indicaron que en la jornada fueron descartados 57 casos y hubo 11 nuevas altas.

En conferencia de prensa, Mercedes Iberó, secretaria de Políticas Públicas, señaló que Allen actualmente quedó sin casos activos.

"Está subiendo la curva en Bariloche que abarca a varios barrios", señaló Iberó al referirse a la situación en la ciudad cordilerana, pero destacó: "La curva de Valle Medio está disminuyendo".

Al referirse al paciente de 65 años de Choele Choel, quien ayer fue incluido por Nación como un fallecido por coronavirus, Iberó detalló que el paciente días atrás del fallecimiento había "negativizado". Sin embargo fue contabilizado por el Gobierno Nacional.

"No crean que no hay más virus", advirtió la secretaria en la habitual conferencia de prensa, quien volvió a reiterar la importancia de la distancia social, el correcto uso del tapaboca y la frecuencia en el lavado de manos.

En la exposición recalcó una y otra vez que no se debe compartir el mate.

"No nos importa como provincia tener 300 casos positivos, porque activos hoy tenemos 84 con lo cual las camas no están colapsadas, pero si esos 84 se juntan a tomar mates mañana serán 1500 casos y no nos van a alcanzar las camas de terapia", reflexionó Iberó.

Novedades de la jornada

- 17 pacientes confirmados: 10 hombres y 7 mujeres de Bariloche.

- 11 pacientes curados: 1 hombre y 2 mujeres de Villa Regina, 1 hombre y 1 mujer de Lamarque, 1 mujer de Allen, 1 hombre de Bariloche, 1 hombre de Roca, 1 hombre de Luis Beltrán y 2 hombres de Chimpay.

- 57 pacientes descartados: 2 de Viedma, 1 de San Antonio Oeste, 1 de Cinco Saltos, 9 de Luis Beltrán,1 de Allen, 1 de Chimpay, 1 de Lamarque, 2 de Cipolletti, 10 de Roca, 5 de Villa Regina, 1 de Jacobacci, 1 de El Bolsón y 26 de Bariloche.

- 1 paciente fallecido: 1 hombre de 65 años de Choele Choel, paciente que había negativizado para Covid-19 con doble hisopado con fecha 6 y 7 de mayo pero continúa incluido en los registros de Nación, señaló el parte rionegrino.

- 74 testeos realizados.

Cifras totales

- 84 activos: 43 de Bariloche, 8 de Choele Choel, 7 de Cipolletti, 12 de Lamarque, 4 de Roca, 1 de Beltrán, 4 de Villa Regina, 5 de Chimpay.

- 219 curados: 76 de Bariloche, 32 de Choele Choel, 15 de Cipolletti, 20 de Lamarque, 10 de Allen, 6 de Dina Huapi, 16 de Roca, 19 de Beltrán, 3 de Cinco Saltos, 8 de Villa Regina, 2 de El Bolsón, 4 de Chimpay, 1 de Belisle, 3 de Catriel, 2 de Río Colorado, 1 de Conesa y 1 de Viedma.

- 12 fallecidos: 6 de Choele Choel, 3 de Cipolletti, 1 de Allen, 1 de Roca y 1 de Chimpay.