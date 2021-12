Riquelme: «Es nuestro tercer título y no tenemos tantas finales como los demás»

Juan Román Riquelme compartió sus sensaciones luego del título en Copa Argentina de Boca y, como siempre, dejó frases que no pasaron desapercibidas.

El vicepresidente destacó que es el tercer campeonato de su gestión, tras la Superliga de 2020 y la Copa Diego Maradona de enero de este año.

«Nos resulta un poquito extraño ser el club que más ganó en estos dos años. Es el tercer título que tenemos y no tenemos tantas finales como los demás. Eso es raro», señaló. Además, aclaró que Sebastián Battaglia tiene contrato hasta fin de año y no tomarán ninguna decisión hasta después del amistoso con Barcelona de la semana que viene.

Román también recordó la polémica eliminación con Atlético Mineiro por Copa Libertadores y el hecho de tener que jugar dos partidos de Liga con la reserva. «Este semestre para nosotros fue muy largo, pasaron cosas que no vivió ningún equipo de Sudamérica y es valorable que el equipo termine compitiendo y ganando», comentó al respecto.

Riquelme, se mostró como pocas veces, muy efusivo en la tribuna luego del triunfo en los penales, cantando al son de la hinchada y agitando una remera.

Otro gesto para destacar fue el que tuvo cuando intentaron acercarle el trofeo mientras daba la nota para TyC Sports. El dirigente pidió que no lo hagan porque «la Copa es de los jugadores».

