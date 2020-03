River avisó que no se presenta ¿qué hará el resto?

En medio de la pandemia por el coronavirus, que ha provocado la parálisis casi total de las actividades deportivas alrededor del mundo, la Copa de la Superliga comenzó ayer sin público en las tribunas. Unas horas antes, los rumores iban y venían. Según versiones periodísticas, en River no querían saber nada con jugar. Algunos capitanes de otros equipos se sumaron a la movida, pero los dirigentes de AFA y Superliga avisaron que el que no se presentaba perdía los puntos.

Gimnasia y Banfield salieron a la cancha para evitar esa sanción, pero una hora antes del comienzo del partido en La Plata, la realidad del fútbol de primera en Argentina era incierta. Más temprano, un grupo de médicos de equipos de primera división había mandado una solicitada a AFA y Superliga para que no se dispute la fecha.

Finalmente, las autoridades resolvieron seguir adelante con lo programado, aunque es muy probable que el fin de semana que viene no haya acción.

Pasadas las 20:30, River advirtió en un comunicado que no disputará el encuentro programado para hoy a las 17:45 en el Monumental. ‘‘River Plate ha decidido que atendiendo a razones de fuerza mayor, no se presentará en el partido del próximo sábado 14 de marzo vs. Atlético Tucumán. La misma decisión regirá para las Divisiones Inferiores’’.

La primera fecha de la Copa tenía pautados cuatro encuentros en la jornada sabatina, aunque el primero en suspenderse hace algunos días fue Defensa y Justicia-Estudiantes por pedido del Halcón. Si no se juega River-Tucumán, quedarán apenas dos encuentros para hoy, si es que no hay más cambios.

El primero arrancaría a las 15:30 en el Libertadores de América y tiene buena pinta. Independiente sería local de Vélez por la zona A, con televisación de TNT Sports y el arbitraje de Mauro Vigliano.

Godoy Cruz-Boca era una certeza hasta ayer a última hora, pero la decisión de River podría generar la misma iniciativa en otros clubes. En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza desde las 20, el flamante equipo de la Superliga estrenaría el título ante el Tomba por el grupo 1.

Desde lo futbolístico, Mauro Zárate y Carlos Tevez no están disponibles por lesiones o molestias, mientras que otros titulares como Frank Fabra y Franco Soldano serían suplentes. Miguel Ángel Russo tiene pensado rotar su plantel y así darles descanso a algunos titulares que vienen de consagrarse en el fútbol doméstico y de ganar por Libertadores jugando en gran nivel ante Independiente Medellín.

-Posibles Formaciones--

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Danilo Ortiz y Christian Almeida; Marcelo Freites, Wilder Cartagena, Fabían Henriquez y Gabriel Alanís; Juan Brunetta y Tomás Badaloni. DT: Mario Sciacqua.

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emanuel Más; Iván Marcone; Eduardo Salvio, Guillermo "Pol" Fernández y Agustín Obando; Emanuel Reynoso; Ramón Abila. DT: Miguel Angel Russo.

Arbitro D.Herrera. Cancha Malvinas Argentinas, de Mendoza. Hora: 20.

TV: TNT Sports.