River tuvo su fiesta eterna a un año de ganarle la final a Boca en Madrid por la Libertadores

La derrota consumada de River ante San Lorenzo por Superliga inició la cuenta regresiva en el Monumental, con una fiesta enorme, llena de emociones, shows y despligue audiovisual por el primer aniversario de la obtención de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid.

El primer segundo del 9 de diciembre de 2019 encontró eufóricos a los 70 mil hinchas River que celebraron el 3 a 1 en España del año pasado con un evento de media hora, organizado y ajustado en el tiempo.

La voz del estadio del Santiago Bernabéu dio la bienvenida para la celebración con Mariano Iudica (silbado y acusado por actitudes machistas) y Luciana Rubinska como conductores.

Cuando dieron las 24, el cielo riverplatense se cubrió de fuegos artificiales que aparecieron desde cada rincón del Monumental, con el ingreso del grupo de percusión Choque Urbano más jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

El juego de luces del estadio, y de los hinchas con celulares, fueron otra postal con Los Palmeras y su hit "La Chola" como banda de sonido para mofarse de Boca.

Un video en la pantalla gigante del estadio revivió la Superfinal, tanto en la ida en La Boca como en la vuelta, y acaparó la atención de los hinchas.

El gol de Pratto en La Bombonera y la tapada de Armani a Benedetto se festejaron. Y los goles en Madrid del "Oso", Quintero y el "Pity" Martínez (presente en Núñez) desataron el delirio.

En el minuto diez de la fiesta, Gallardo, Ponzio y Rodolfo D'Onofrio se ubicaron en el centro del campo de juego y dedicaron unas palabras a la multitud.

La hinchada ovacionó a Ponzio, quien levantó los brazos, y pidió por la continuidad del Muñeco.

"Queríamos que la fiesta fuese completa, ninguna derrota tapará la victoria y la conquista más hermosa; no se apagará en la vida. Pasarán los partidos y ese triunfo no lo borrará nadie. Agradezco a este grupo de jugadores. Me siento orgullo, me hicieron vivir el año más feliz de mi vida", dijo Gallardo quien se hizo cargo del micrófono.

"Vamos para adelante, hoy perdimos pero vamos igual y seguimos insistiendo. Ustedes lo valoran. Me siento identificado con el equipo como ustedes.

Gracias muchachos por el año más lindo que nos hicieron vivir. A esta gente hermosa que nos acompañó en las buenas y en malas mucho más", agregó Gallardo quien acompañó el cántico de los hinchas: "gracias por esa alegría de ganarle a Boca y salir campeón".

Luego de la arenga de Gallardo se emitió un video más, con imagenes de los hinchas en el Monumental y en Madrid para el despliegue de una lona que cubrió la cancha.

El show del Mapping en el césped, con un resumen en el camino a la final y sus mejores momentos, no resultó como hubiesen esperados sus hinchas, especialmente para quienes estaban muy cerca del césped, porque no podía distinguirse bien. Solo pudo visualizarse mejor en la pantalla gigante del Monumental.

La banda Turf, con el cantante Joaquín Levinton, interpretó la canción que los hinchas de River cantan todos los domingos, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Núñez otra vez y el plantel se unió al ritmo del tema.

Bajo el lema, "9/12 La Copa Eterna", los jugadores y cuerpo técnico festejaron el primer año del título más importante en la vida del club y la gente los despidió como héroes que quedaron en la historia.