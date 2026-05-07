Rolando Figueroa crea un régimen de «cese voluntario» para estatales con falta de aportes en Neuquén

El Gobierno provincial anunció hoy la creación de un régimen especial para instrumentar un mecanismo de «cese voluntario» para aquellas personas que se desempeñan en el Estado y que, por no reunir los aportes jubilatorios necesarios, no pudieron acceder al retiro a pesar de haber superado la edad que establece la ley 611 del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

La medida fue comunicada por el gobernador Rolando Figueroa en un encuentro en el que también estuvo presente el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.

Cese voluntario en Neuquén: «Un acto de justicia», dijo Figueroa

El sindicato estatal había presentado el mes pasado un proyecto de ley para instrumentar un esquema de «pasividad anticipada«.

La propuesta fue recibida en la Legislatura por un grupo de diputados, obtuvo una moción de preferencia y fue enviada a la comisión de Trabajo.

Durante la firma del decreto, Figueroa se reunió con algunos trabajadores que están en condiciones de adherirse al régimen y calificó su instrumentación como «un acto de justicia, porque durante años el Estado falló«.

«No es que se hace una cuestión más permisiva, sino que el Estado, en un determinado momento, los hizo trabajar de forma no registrada», afirmó.

Explicó que «cuando logren todos los requisitos», el personal beneficiado pasaría a cobrar del ISSN, sobre el cual realizó un llamado para «cuidarlo».

Antes de partir rumbo a Houston, Estados Unidos, el mandatario le había anticipado a este medio que iba a haber «novedades» sobre el tema a la vuelta de su estadía, sin mayores precisiones respecto a la medida a implementar.

El proyecto de ATE, pese a la moción de preferencia, no había registrado avances hasta el momento en la comisión, donde solo fue motivo de comentarios en referencia a otras propuestas legislativas.

Cese voluntario para estatales en Neuquén: a quiénes alcanza

En contacto con Diario RÍO NEGRO, Quintriqueo aseguró que el decreto del gobierno «persigue el espíritu» del proyecto. Explicó que, en simultáneo al trámite legislativo, desde el sindicato mantuvieron conversaciones con el Ejecutivo para acordar un borrador y luego la redacción final.

El decreto 640/2026 difundido este jueves crea «el Régimen Especial de Acompañamiento Administrativo al Cese Voluntario por Trayectoria Laboral Vulnerable«, con una naturaleza «administrativa, excepcional, voluntaria y temporal», cuyo objetivo es instrumentar «una situación administrativa especial».

La medida impacta en un grupo de trabajadores estatales que se desempeñó bajo los términos de los decretos 0483/07, 0581/07, 2010/07 y 2246/07, provocando en ese entonces «trayectorias laborales que en determinados periodos no generaron cobertura previsional suficiente».

Quintriqueo indicó que la medida podría impactar en unas «1.600 o 1.700» personas, en su mayoría mujeres que, en el pasado, realizaron tareas por medio de planes, programas, subsidios u otras modalidades empleadas por la administración pública provincial.

La adhesión, se aclaró, no será obligatoria y cada agente tendrá un plazo de 24 meses para decidir, de forma voluntaria, su incorporación o no al régimen.

Los requisitos para acceder al régimen

Para acceder, la persona como mínimo debe haber superado en cinco años la edad jubilatoria que exige el ISSN (60 años para los hombres y 55 para las mujeres), contar con 15 años de aportes en el sistema previsional de la provincia y no percibir una jubilación o algún beneficio similar al momento de hacer la solicitud.

Lo anterior se deberá acreditar por medio de documentación en el área de Recursos Humanos del organismo donde se desempeñe el trabajador estatal, sumó Quintriqueo.

Una vez adherido, el agente «mantendrá una situación equivalente a la de actividad, conforme los alcances y limitaciones previstos en el presente régimen».

El artículo 9 del decreto indica que la persona recibirá «una asignación mensual especial«, que será «equivalente, en su monto, a los haberes normales y habituales de revista del/la agente correspondientes al mes inmediato anterior al del otorgamiento».

Esa suma «será incrementada» en forma idéntica que el resto de los agentes que se encuentren en actividad y, durante su percepción, sumará «aportes personales y contribuciones patronales» según corresponda.

De esta manera, el empleado que ingrese al retiro voluntario mantendrá su capacidad contributiva en el sistema previsional «hasta encontrarse en condiciones de acceder al beneficio previsional que corresponde conforme la normativa vigente«.

¿Y las vacantes?: la explicación de Carlos Quintriqueo

Consultado por las vacantes que puedan surgir, Quintriqueo indicó que ya hoy muchos de los empleados en condiciones de calificar para el cese voluntario cuentan con certificado médico por su avanzada edad y fueron reemplazados por otros agentes, cuya situación, analizó, «podría regularizarse con esta medida«.

El proyecto de ATE, en cambio, planteaba cubrir las vacantes que eventualmente se crearan en función «de las necesidades» del servicio de la administración pública.

«Se trató de cuidar la caja jubilatoria, por eso es una cuestión de pasividad anticipada y no de jubilación«, agregó el dirigente estatal.

De acuerdo a la resolución del Ejecutivo, la autoridad de aplicación será la subsecretaría de Recursos Humanos, dependencia que se encargará de hacer el control y evitar eventualidades como la superposición de puestos o la alteración de las facultades de los organismos alcanzados.