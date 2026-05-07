Boca recuperó dos jugadores en el entrenamiento: ¿cuándo estarán disponibles para Úbeda?

Ander Herrera se sumó a las prácticas de este jueves y apunta a volver ante Cruzeiro. (@bocajrsoficial)

Boca ya entró en la recta decisiva del primer semestre de 2026, con las definiciones del Torneo Apertura y de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el horizonte. En ese contexto, Claudio Úbeda recibió una noticia positiva en la práctica de este jueves: Ander Herrera y Carlos Palacios volvieron a trabajar en campo.

De todos modos, ninguno de los dos estará disponible en el corto plazo. Tanto el español como el chileno quedaron descartados para los octavos de final del Apertura, donde el Xeneize recibirá a Huracán este sábado desde las 19, y también se perderían unos eventuales cuartos de final y semifinales.

El caso de Herrera es el más alentador. El mediocampista sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor previa al partido ante Defensa y Justicia y, dos semanas después, volvió a entrenarse junto al grupo de jugadores que no fueron titulares frente a Barcelona en Guayaquil.

La idea del cuerpo técnico es llevarlo de a poco y que pueda reaparecer el martes 19 de mayo, cuando Boca reciba a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Libertadores.

En los últimos meses, el español se transformó en una pieza importante para Úbeda, sobre todo por sus ingresos desde el banco. Sin embargo, ante el conjunto brasileño podría meterse directamente en el once titular, especialmente por la expulsión de Santiago Ascacibar.

El panorama de Palacios, en cambio, sigue siendo más incierto. Este jueves realizó fútbol reducido a baja intensidad junto a los titulares, aunque todavía no tiene una fecha concreta de regreso.

El chileno sufrió una sinovitis en la rodilla derecha y fue operado en febrero de este año. Desde entonces no volvió a jugar: su último partido fue en las semifinales del Torneo Clausura 2025 ante Racing. Su regreso sería una alternativa importante para el «Sifón» en la parte más exigente de la temporada.