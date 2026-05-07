Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: experta explica por qué la cepa Andes tiene un «bajo índice de contagio»

Tres personas murieron por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ocho casos vinculados al barco, con cinco confirmaciones por laboratorio, todos causados por la cepa Andes. El caso encendió las alarmas y en redes sociales comenzó a circular la pregunta: «¿Estamos ante una nueva pandemia?». La infectóloga jefa del Departamento de Estrategia Una Salud de Neuquén, Cristina Miranda, sostuvo que la respuesta es un rotundo no. «Surge todo este movimiento porque tiene un contexto internacional, donde involucra a muchos países, pero estamos frente a un brote, no frente a una nueva pandemia». Sostuvo que esta variante de la Patagonia tiene un «bajo índice de contagio».

El MV Hondius partió desde Ushuaia con pasajeros de distintas nacionalidades y un itinerario de varias semanas por el Atlántico Sur. El recorrido incluyó puntos de la Patagonia, la isla de Tristan da Cunha, Santa Elena y una escala frente a Cabo Verde, antes de fijar rumbo hacia Tenerife, en las Islas Canarias. En ese contexto, se detectaron pasajeros con cuadros compatibles con hantavirus y se reportaron tres muertes, una de ellas durante la navegación y otras posteriores al descenso.

Ante la gravedad de algunos casos, tres personas abandonaron el barco en aviones medicalizados hacia Países Bajos. La OMS indicó que el crucero no atracará en Canarias, sino que permanecerá fondeado y que las autoridades organizarán el traslado de los pasajeros con medidas de control específicas. Diferentes países realizan rastreos de contactos, pero los organismos internacionales describen que el riesgo para la población general es bajo.

Cómo se comporta el hantavirus Andes

Miranda explica que el hantavirus es una zoonosis y que el reservorio principal son los roedores silvestres. “En nuestra zona, que es endémica, identificamos una variante llamada Andes con transmisión interhumana demostrada, pero con un índice de transmisibilidad muy bajo”, señaló.

La especialista diferenció este virus de otros que causaron grandes epidemias recientes. “No se comporta como el sarampión, el Covid o la influenza. Es contagioso, pero no tanto. Para que exista transmisión entre personas se necesita un contacto estrecho y prolongado, como el de una pareja que comparte convivencia. Un encuentro breve no alcanza para definir un contacto estrecho en esta patología”, explicó.

El período de incubación del hantavirus Andes requiere especial atención. Según Miranda, la literatura médica describe intervalos de 40 a 45 días desde la exposición, con registros excepcionales de hasta 60 días. Esa ventana obliga a una reconstrucción detallada de viajes y actividades de cada paciente, en especial en un crucero con escalas múltiples y pasajeros provenientes de distintos países.

En la consulta clínica, los primeros síntomas no se diferencian de otras infecciones virales. Fiebre, dolores musculares y cefalea aparecen con frecuencia al inicio del cuadro, igual que en influenza o el Covid. La preocupación aumenta cuando surge compromiso respiratorio, con dificultad para respirar y necesidad de asistencia en unidades de terapia intensiva.

“No existe un síntoma único que permita asegurar que se trata de hantavirus. La clave es el antecedente epidemiológico: viajes, actividades en zonas de riesgo, exposición a roedores o contacto estrecho con un caso confirmado”, señaló. Remarcó que por eso es importante que los profesionales ahonden en estos puntos al tratar con el paciente.

“Imaginemos que viene un paciente hoy, 7 de mayo, a una guardia y te dice: ‘tengo dolor muscular, me duele la cabeza y tuve fiebre anoche’. Primero vas a lo más frecuente, que es una infección viral respiratoria. Ahí interrogás un poco más, revisás y le preguntás: ‘¿Usted ha viajado en este último tiempo?’. Esa anamnesis que tiene que ver con el dato epidemiológico hace que uno pueda o no sospechar la patología”, ejemplificó Miranda.

Neuquén ya está preparada: «No hay que generar alarma», remarcó Miranda

La infectóloga señaló que Neuquén, Río Negro y otras provincias patagónicas integran una zona endémica para hantavirus, aunque la situación actual se mantiene estable. «No tenemos una incidencia de casos que supere la tasa que uno espera habitualmente. No hemos aumentado el número de casos esperados, entonces no tenemos un problema de salud en este momento y tampoco esperamos tenerlo, porque ya estamos más fuera de la temporada», enfatizó.

Miranda explicó que la provincia cuenta con circuitos de vigilancia y diagnóstico definidos, tanto para la detección temprana como para el manejo de casos sospechosos. Ante un paciente con fiebre, dolores musculares y de cabeza, los equipos de salud incorporan de manera sistemática la consulta sobre viajes recientes, actividades en zonas rurales o cordilleranas y posibles exposiciones a roedores, para decidir cuándo activar el protocolo de estudio de hantavirus.

En paralelo, el Ministerio de Salud mantiene acciones de prevención comunitaria basadas en la limpieza y el desmalezado del peridomicilio, la reducción de sitios que puedan albergar roedores y la recomendación de evitar acampar en lugares no habilitados o dormir en casas y galpones abandonados. Estas medidas forman parte de la estrategia “Una Salud”, que integra el análisis de factores ambientales, climáticos y de movilidad de personas y animales.

“El brote del crucero no modifica nuestros protocolos ni el riesgo habitual para la población. Requiere vigilancia y coordinación entre países, pero acá seguimos con las mismas recomendaciones de todos los años. No hay que generar alarma”, recalcó la infectóloga.