Revés para el Gobierno por la reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum para validar la ley

La Corte Suprema de Justicia decidió este jueves 7 de mayo rechazar el per saltum para frenar la suspensión de la reforma laboral.

El máximo tribunal integrado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlo Rosenkrantz explicó que no se cumplen los requisitos necesarios para dar lugar al recurso.

Según amplió Infobae, se refieren al artículo 257, que precisa que se pueden omitir instancias intermedias cuando el caso tramite bajo competencia federal y se certifique una notoria gravedad institucional.

La decisión se da en el marco de una fuerte disputa judicial en torno a la reforma laboral, que fue parcialmente suspendida a fines de marzo.

El Gobierno buscaba acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas, en medio de la presión sindical y los cuestionamientos legales sobre su constitucionalidad.

De qué se trataba el per saltum que presentó el Gobierno por la reforma laboral

El pasado 16 de abril, el Gobierno Nacional había presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma.

La presentación se realizó mediante un “per saltum”, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una resolución urgente.

El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.

El recurso apunta a que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la norma en todo el país.

Desde el Ejecutivo argumentaron que ese tribunal no tenía competencia para intervenir en una ley de alcance nacional y remarcaron la necesidad de que el máximo tribunal unifique criterios en un conflicto que ya atraviesa distintas instancias judiciales.