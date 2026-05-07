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Paso Cardenal Samoré de Neuquén cerrado este jueves: un camión despistó en Chile y suspendieron el tránsito

El paso internacional fue cerrado por un siniestro vial ocurrido en la ruta 215, en territorio chileno. Vialidad Nacional confirmó que el tránsito permanece suspendido hasta nuevo aviso.

Redacción

Por Redacción

El paso internacional Cardenal Samoré permanece cerrado este jueves por un siniestro protagonizado por un camión en la Ruta 215 de Chile, a la altura del kilómetro 110. La interrupción afecta la circulación entre Neuquén y Chile y fue informada por Vialidad Nacional a las 14.35.

Según el comunicado oficial de Vialidad, el tránsito en el sector trabaja personal chileno para recuperar las condiciones de circulación.

El temporal y la nieve complican la circulación hacia Chile

El reporte también señaló que un equipo barrenieve de Vialidad Nacional realiza tareas de riego este jueves con solución salina en el complejo fronterizo. El operativo se desplegó mientras continuaban las precipitaciones y la nevisca en la zona cordillerana.

Paso internacional Cardenal Samoré.-

Las autoridades no informaron hasta el momento un horario estimado para la reapertura del paso. El cierre impacta sobre uno de los principales cruces internacionales utilizados por turistas y transportistas entre Neuquén y la región de Los Lagos, en Chile.

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El paso internacional Cardenal Samoré permanece cerrado este jueves por un siniestro protagonizado por un camión en la Ruta 215 de Chile, a la altura del kilómetro 110. La interrupción afecta la circulación entre Neuquén y Chile y fue informada por Vialidad Nacional a las 14.35.

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