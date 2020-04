Roca no se blinda, pero habrá más controles

La mandataria supervisó la instalación de las camas del Ejército en el Centro de Empleados de Comercio.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, pedirá más presencia policial para controlar la circulación de personas pero no blindará la ciudad como hicieron otros jefes comunales de la región.

Ayer se confirmó la primera muerte de un caso local de coronavirus. Se trata de una mujer mayor que estaba internada en un sanatorio privado de la ciudad. La situación preocupa mucho a los vecinos y algunos de ellos pidieron más medidas para combatir la pandemia.

“Pese a tener una muerte en la ciudad la gente no entró en razón y vemos que está circulando sin tener la justificación”, señaló la mandataria.

Soria dijo que va insistir a las autoridades provinciales y nacionales para que se dispongan más uniformados, principalmente en las rutas: sobre la Provincial 6 y la Nacional 22.

“Necesitamos personal de Policía Caminera porque nuestros inspectores de tránsito no tienen la autorización de poder realizar detenciones”, sostuvo. Explicó que otro de los motivos es que al hospital y a las clínicas de Roca llegan para atenderse pacientes de covid-19 y por eso no se puede aislar a la localidad.

También manifestó su preocupación por la circulación comunitaria del virus en Cipolletti y Valle Medio. “Creo que es un error aislar nada más Choele Choel porque en toda esa zona de Valle Medio hay transmisión comunitaria”, aseguró.

Luego de la muerte de la paciente de Roca de covid-19 algunos sugieren que se blinde la ciudad, pero en este sentido Soria señaló que no tiene la autoridad para llevar esto a cabo.

“Los intendentes no tenemos autonomía para cerrar las ciudades, eso es una falsa creencia”, dijo la jefa comunal.

“Si no lo dispone la autoridad nacional o provincial sería un delito por mi parte amurallar la ciudad. Tampoco es la solución”, aseguró.

Soria explicó que no es viable porque Roca tiene en su jurisdicción un hospital categoría 7 de derivación y dos clínicas de alta complejidad. “Necesariamente vamos a tener enfermos de covid-19 en nuestra ciudad”, expuso.

Mencionó que en la reunión con el Comité de Crisis Sanitaria se acordó que el personal de salud cuente todos los elementos de seguridad.

Consideró que "los $499 millones que recibió la provincia desde Nación para combatir el coronavirus, deben ser 100 % destinados a esta pandemia y no otros gastos administrativos como pagar sueldos”.

La intendenta informó que los $ 6 millones que recibió el municipio fueron completamente destinados a combatir el covid-19, con los recaudos necesarios que ello implica