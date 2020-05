Roca y Jaime De Nevares discuten a partir de un escritorio que compartieron

El Museo Paraje Confluencia contiene la historia de la ciudad. Dentro de ella expone un escritorio que fue de Jaime De Nevares, pero que también perteneció a Julio Argentino Roca. Es que la familia del expresidente se lo obsequió al obispo neuquino.

Como parte de las actividades por el día de los museos, el Paraje Confluencia tomó a ese escritorio como disparador y creó un debate ficticio entre los dos personajes de la historia. En él, mediante un intercambio de cartas, Roca y De Nevares tocarán las temáticas de los Derechos Humanos, los pueblos originarios y la disputa por el territorio argentino.

"Dos historias casi paralelas, diferentes, con ideales distintos, con defensas particulares, pero que al fin y al cabo, forman parte de nuestra historia", anunciaron desde el museo para presentar la recreación que puede verse en las redes de la institución.

Roca es quien comienza el debate. "Me he enterado que usted Don Jaime, dispone de la que fuera mi mesa de trabajo, espero que en ella tome las mejores decisiones, tanto como las que yo he tomado", le escribe al primer obispo de diócesis.

"Agradecido por su gesto de amabilidad, las reales responsables que cuente con tan bella mesa de trabajo son sus hijas, queridas amigas y grandes personas. Sin dudas tomaré grandes decisiones en ella. Espero que entre las muchas decisiones que ha tomado, su proceder en la conquista del desierto no sea una de ellas", le responde De Nevares.

Luego, ambos seguirán intercambiando pareceres.