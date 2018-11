Roca: confirman paro de colectivos desde esta noche

Tal como lo adelantara ayer este medio, los trabajadores de la empresa de colectivos 18 de Mayo, aceptaron la propuesta del gremio UTA de realizar una medida de fuerza a partir de esta noche. Luego de una tensa asamblea que duró desde las 5:30 hasta las ocho de la mañana de hoy, decidieron comenzar con un paro nocturno que durará hasta las seis de la mañana del sábado.

“Los compañeros están muy molestos porque no ven ningún gesto de la empresa. Al menos que hagan un plan de pago semanal, no sé, pero algo. Llevamos dos meses esperando ese aumento y no llega. Algunos proponían un paro a partir de esta mañana, pero se puso sobre la mesa la necesidad de los pasajeros de llegar a sus lugares de destino”, comentó el dirigente representante de la Unión Tranviarios Automotor, Martín Villarruel.

El aumento del 5.7% para los trabajadores comenzó a regir desde septiembre, lo que significa que al día de la fecha a cada trabajador se le adeuda alrededor de $4.000 por los dos meses de atraso.

Un chofer de colectivos urbano que recién se inicia tiene un sueldo de $20.000 aproximadamente y el aumento le representa alrededor de un 10%.

