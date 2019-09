Rod Stewart contó que tuvo cáncer de próstata y lo superó

El cantante británico Rod Stewart reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata en febrero de 2016 y logró salvar su vida gracias a su temprana detección, por lo que instó a los hombres a realizarse el debido control médico.

Así lo manifestó en un evento benéfico para recaudar fondos para tratar este tipo de enfermedad en la localidad inglesa de Surrey, según revela la agencia DPA.

"Tres años atrás fui diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo sabe, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos. Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí temprano", manifestó el intérprete de clásicos como “Do you thing I'm sexy?” y “Sailing”, entre otros.

Y, con una cuota de humor, instó a los hombres a realizarse el debido examen para su detección: “Tienen que ir al médico. Es un dedo en el culo y no duele nada”.

En el encuentro también estuvo presente el guitarrista de The Rolling Stones y ex compañero suyo en The Faces, Ron Wood, quien también superó un cáncer pero de pulmón.

"Ahí arriba le gustamos a alguien, Rod", bromeó Wood tras abrazarse con Stewart.

El cantante británico estuvo en Buenos Aires por última vez en febrero de 2018, cuando ofreció un memorable concierto en el Hipódromo de Palermo, en el que se lo pudo ver en inmejorables condiciones.