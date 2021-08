Rodríguez Larreta criticó a Alberto Fernández pero descartó «a priori» el pedido de juicio político

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó al presidente Alberto Fernández y remarcó que "los gritos no van a sacar al país adelante", ante lo cual le pidió que transmita "calma y tranquilidad".

El referente del PRO cuestionó la euforia con la que se expresó el mandatario durante un acto en donde volvió a defenderse de las críticas por la polémica generada por la difusión de las fotos del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio de 2020, cuando regía el aislamiento estricto.

"A mí no me gustan esos gritos. La Argentina necesita paz, tranquilidad, que estemos juntos. La gente está muy mal, no llega a fin de mes. La inflación está tremenda. La inseguridad acá en el Conurbano está muy fuerte. Ahora necesitamos lo contrario: necesitamos transmitir calma, tranquilidad. No van a ser los gritos los que nos saquen adelante", señaló Rodríguez Larreta en diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

Al referirse a la justificación que dio el jefe de Estado sobre el escándalo por los ingresos a la Quinta de Olivos, el mandatario porteño consideró que "estuvo muy mal y peor aún insinuar que la culpa fue de su pareja".

El referente del PRO consideró que "hay que estudiarlo más" pero sostuvo que "a priori" la violación del aislamiento "no parecería" motivo suficiente para el desplazamiento del primer mandatario.

"Es un tema en todo caso del Congreso, yo no lo promoví, yo no hablé de juicio político. Creo que lo que hizo el presidente está mal, es un incumplimiento grave de su propio decreto, así de claro", dijo Horacio Rodríguez Larreta en diálogo con María O'Donnell en De acá en más (FM Urbana Play).

En cuanto al pedido de juicio político impulsado por Juntos por el Cambio, Larreta argumentó: “El juicio político es un tema del Congreso. Yo no lo promoví. Lo que hizo el presidente está mal y punto, es un incumplimiento grave. Incluso me pareció mal que cuando salió a aclarar el tema de alguna manera responsabilizó a su pareja, en su primera declaración”.

Sin embargo, al ser indagado por detalles técnicos, Rodríguez Larreta mostró prudencia. ¿Es una causal de juicio político la fiesta de Olivos? “A eso hay que estudiarlo más. A priori no parecería. También es cierto que hay que cumplir las normas. Es un tema para que los juristas lo estudien más en profundidad. A priori no me suena, pero las cosas no son lo que a mí me suena o no”, indicó.

Por último, el jefe comunal rechazó la comparación de sus vacaciones a principio de 2021. “En mi viaje a Brasil no hubo ningún incumplimiento. Volví y cumplí con la cuarentena. Estuve siete días en mi casa”, dijo.