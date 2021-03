"Rodríguez Lastra hace changas para sobrevivir", reveló el abogado del ginecólogo

Mientras el Colegio Médico de Entre Ríos define si Leandro Rodríguez Lastra puede ejercer la medicina en esa provincia, su abogado, Damián Torres, aseguró que vive una situación económica compleja. Contó que está sin trabajo y que hace changas para vivir. “En estos momentos está sobreviviendo, está buscando trabajo y está haciendo algunas changas”, indicó.

El médico fue condenado el 4 de octubre de 2019 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a las penas de un año y dos meses de prisión y el doble de inhabilitación por no haber realizado un aborto no punible.

El abogado precisó que el Colegio Médico aún resolvió la solicitud del médico para su admisión. Torres detalló que hasta que la condena no esté firme, puede prestar servicios tanto en el ámbito público como privado.

Indicó que hay una persecución contra el médico ginecólogo que en 2019 fue condenado por interrumpir un aborto no punible en Cipolletti. Lastra, quien en ese momento era jefe de servicio de ginecología del hospital de Cipolletti, renunció a su cargo y dejó la ciudad.

Tenía intenciones de instalarse en Entre Ríos y continuar su vida allí junto a su familia, pero aguarda que el Colegio defina si finalmente lo admite. El 24 de febrero, el ministerio de Salud de esa provincia le devolvió la matrícula que había sido suspendida unos meses atrás.

“Puede trabajar en el ámbito público y privado por ahora, porque la sentencia no está firme. Recién está por resolverse el recurso en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para ver si habilitan ir a la Corte y sino iremos con un recurso de queja directamente la Corte Suprema; mientras no se resuelva esa cuestión no queda firme”, explicó Torres.

A fines del año pasado, el STJ confirmó la sentencia y dejó firme el proceso penal en la provincia. A la defensa solo le resta el camino a la Corte.

A fines del mes pasado, el ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos levantó la suspensión de la matrícula del ginecólogo pero resta definir el permiso por parte del Colegio Médico. Torres explicó que la suspensión se debió a una “presión” y que en esa provincia desconocían detalles del proceso penal que terminó con la condena al médico.

El ginecólogo presentó la renuncia la jefatura del servicio de ginecología de Cipolletti en diciembre del 2019, a los pocos días de conocerse la condena. Se radicó en Buenos Aires donde vive actualmente con familia.