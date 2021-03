Roger Federer volvió a jugar después de 13 meses y lo hizo con una victoria

A los 39 años, Roger Federer tuvo su regreso triunfal a las canchas luego de 13 meses alejado de la actividad por una lesión en su rodilla. Debutó en el torneo de Doha con una victoria sobre Daniel Evans por 7-6 (10/8), 3-6 y 7-5.

Federer mostró su calidad intacta en Qatar, hizo jugadas brillantes y sumó rodaje tras la falta de competencia. "Ganar o perder no era tan importante, pero ganar es muy bueno. Estoy realmente muy feliz por estar aquí", declaró el suizo, ex N°1 del mundo, hoy sexto en ránking de la ATP y ganador de 20 torneos de Grand Slam.

Federer, que con el triunfo frente a Evans (28 del mundo) llegó a 1.243 victorias, acumula ahora 24 años seguidos ganando partidos en el circuito profesional, desde su victoria inicial en 1998.

El tenista de Basilea, que en agosto cumplirá 40 años, jugó tras 405 días, su mayor inactividad luego de dos operaciones en la rodilla derecha. Mañana, por la segunda ronda, Federer enfrentará a Nikoloz Basilashvili (42).

El último encuentro oficial que Federer jugó fue la semifinal del Abierto de Australia a principios de 2020, que perdió ante Novak Djokovic. Después, el suizo decidió someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, que le molestaba desde hacía tiempo.

La suspensión del circuito ATP por la pandemia de coronavirus y una segunda artroscopia en la misma rodilla, en mayo, llevaron a Federer a una larga ausencia en el tenis profesional. Sin embargo, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos demostró hoy que sigue vigente y que buscará participar en este 2021 de los Juegos Olímpicos de Tokio y de Wimbledon, su Grand Slam favorito.

