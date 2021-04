Romina Manguel y Gonzalo Heredia se cruzaron en redes por el uso de barbijos en televisión

Después del fallecimiento de Mauro Viale, la televisión adoptó medidas para bajar la cantidad de contagios entre los que están delante y detrás de cámara.

El debate trascendió y llegó a las redes sociales con un cruce inesperado que se originó en Twitter entre Gonzalo Heredia y Romina Manguel.

El actor de 39 años se refirió al tema, en tono de broma: "¿El barbijo en la tele es el new 'de esta salimos mejores'?"

Romina Manguel, periodista y conductora de A24, salió al cruce: "No, Gonzalo. Es una tranquilidad para muchos de nosotros que estamos a poca distancia en estudios cerrados sin ventilación y muy preocupados ante la cantidad de contagios en esos espacios. Para cuidarnos y cuidar a los compañeros y a quienes viven con nosotros. Beso grande".

El actor siguió con el tema y respondió: "Si este tweet hubiera sido escrito en abril de2020, era perfecto. Te mando otro beso", a lo que Romina contestó: "Creo que no se nos hubiese ocurrido. Si hubiésemos sabido lo que se sabe hoy de la importancia de la ventilación, la reducción del riesgo de contagio usando barbijo en lugares cerrados, muchos lo hubiésemos hecho. No, hoy no es perfecto, pero es mejor que no hacerlo".

Te mando otro beso. — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) April 13, 2021