Rox Urquiza: la niña a la que no le permitían estar triste

P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Rocío Urquiza?

R: Roquense, dibujante autodidacta, diseñadora gráfica, mañosa, sensible, con un sentido del humor bastante particular. ¿Mencioné mañosa?

P: ¿Y Rox? ¿Cómo te llevás con ella?

R: Depende del día, a veces estamos de los pelos, a veces la comprendo y hacemos las pases. Rox es la versión de mi que es capaz de sacar algo bueno de cada trago amargo, que tiene las herramientas para canalizar todo, lo bueno y lo malo. Controla a gusto y placer mi mano derecha cuando hay un lápiz o birome cerca.

P: ¿De qué trata “Mal de humores”?

R: Es un libro cuya esencia es reivindicar todos los estados de ánimo, principalmente los que se etiquetan como negativos. Siempre me pregunté por qué la gente se esconde para estar triste, para llorar, para rezongar, y me encabronaba cuando me decían “no podés estar, cada dos por tres, triste o enojada, tenés que estar bien”. Y yo decía: “¿Pero por qué no puedo? ¿qué tiene de malo?”. Hasta ahora, la única forma de lidiar con las penurias que la vida te presenta es dejar fluir todo lo que se siente, sea triste o alegre, permitir que el proceso se complete, y en lo posible, mirar atrás y reír de esa situación y de mis reacciones, exageradas a veces. Ahí es cuando nace cada viñeta.

P: ¿Cómo fue el trabajo creativo hasta llegar a las viñetas que le dieron forma?

R: Mi obra siempre se trató sobre mostrar mis emociones. Todas mis viñetas nacen de algún proceso interno y de descubrir que, de cada una de esas situaciones, puedo sacar algo gracioso o irónico, de forma tal que ese recuerdo triste pueda verse desde una perspectiva más amigable. Desde el momento en que me tomé en serio la idea de publicar comencé a juntar y seleccionar dibujos que ya tenía hechos, y a concretar otros que tenía “en el tintero”. Intenté clasificarlos y darles a algunos un título para contextualizar la situación que muestra cada viñeta. De esta forma todo fluyó y ¡voilá!, de pronto tengo mi propio libro en mis manos.

P:¿Cómo definirías tu estilo gráfico?

R: Espontáneo creo que es la palabra más indicada ya que, por lo general, no puedo hacer bocetos. Hago dibujos expresivos (o eso intento), dibujo en el momento en que la emoción que siento explota, entonces el dibujo tiene la máxima expresividad posible. Exagero rasgos, expresiones, posiciones, y por supuesto, situaciones.

P: ¿Influencias?

R: Maitena y Quino son mi más grande y amorosa influencia, inspiración y admiración.

P: Del diseño gráfico al humor gráfico, ¿cuál fue el puente entre ambos?

R: ¡En realidad fue al revés! Al humor gráfico siento que lo he llevado en mis manos toda mi vida. Como descarga, catarsis, diversión, distracción, hobby, dibujándome a mi misma, a mi familia, amigos, profesores, compañeros. Por eso, hoy ver mi obra publicada es un verdadero sueño hecho realidad. En cuanto al diseño gráfico, es la profesión que elegí porque es la parte técnica y profesional que no podía aprender de manera autodidacta. Cuando comencé la carrera me di cuenta de que era lo que me faltaba y, gracias a eso, pude diseñar a mi gusto este libro; y trabajar en algo que me produce placer.

P: ¿Habrá más después de este trabajo?

R: Está empezando a cocinarse “Mal de Humores 2”, noticia que recibí del Fondo Editorial Rionegrino hace muy poco tiempo y por la cual ¡todavía estoy saltando en una pata!. Mientras, sigo subiendo viñetas y ocurrencias a mis redes sociales.