Rubén Leiva, el cobrador conocido en todo Neuquén

Rubén, cobrador conocido en todos los hogares de la ciudad, nació en 1944 en la capital neuquina, en el antiguo Hospital Castro Rendón cuando tenía su entrada sobre calle Talero. Sus abuelos habían llegado en 1921 desde Picún Leufú: compraron una chacra, la 55, ubicada en lo que hoy es calle Linares por el oeste; Libertad por el norte, Pelagatti por el este y Ricchieri por el sur.

Su abuelo José fue Policía de Territorio, chacarero, trabajó en la obra del Puente carretero y en el ejército, en calidad de carpintero. En este lugar creció Rubén, que a los 14 años jugó como arquero en la Reserva de Chacarita. Por un tiempo trabajó en la Isla Martín García, en la Marina, donde recuerda que allí llevaron al Dr. Frondizi, al general Perón, a Marcelo T. de Alvear, a Yrigoyen, entre otros.

Cuando realizó el servicio militar lo hizo, primero, en el Crucero General Belgrano y luego en el 9 de Julio. Su mamá Eva trabajaba junto a Paca Briceño, madrina de Rubén, y Carmen Paileleo, madre de Miguel Ángel, conocido hombre de radio, en la Cooperadora Escolar Conrado Villegas, donde atendían niños con necesidades.

El Director era el Dr. Castro Rendón: allí se encontraban los integrantes de la Compañía Teatral Amancay. En 1962 ingresó en el correo. Desde allí llevó múltiples tareas comunitarias: Secretario Tesorero en FOECYT, hoy SOECYT. Integró varias gestiones como Secretario en la Comisión Vecinal de Villa Farrell junto a los presidentes Raúl Suárez, Antonio Rodríguez y el Sr. Ibáñez. Trabajó como cobrador en muchas instituciones durante cincuenta y cinco años: Biblioteca Alberdi, Club Pacífico, Polo Club, Fundación de la Universidad, Cine Club, comercios como Casa Falleti, Mueblería Moisés, Casa Darmún, radios Cumbre y Record, compañías de Seguros como La Holando, Previsión del Hogar, Casas de ventas de libros, cursos de Bahía Blanca.

Conoció a muchos personajes de la cultura neuquina como Parra Valenzuela, Emilio Saraco, Marcelo y Hugo Berbel, Milton Aguilar, Oscar Arabarco, Jorge Edelman, entre tantos. Demás está decir que conoció también a políticos y debido a su trabajo como cursillista conoció a Monseñor Jaime de Nevares, obispos, sacerdotes. Rubén tiene tres hijos: Adriana, Darío, Emanuel, nueras y nietos: Agostina, Costanza, Tiago, Mariel, Bianca, Teo y Astor.

Actualmente es jubilado, pero con activa vida social: participó en Concursos de Adultos Mayores, donde fue Rey de los Adultos Mayores de la ciudad en 2011, y ganó el concurso provincial de Mayores de literatura en 2016. Gracias a esto participó en los Juegos Deportivos Evita, en Mar del Plata. “La verdad, he tenido una vida muy entretenida, pido disculpas por los que no mencioné, son tantos”. Y nos dijo, además: “Tengo el privilegio de vivir en esta hermosa provincia, donde una vez le manifesté a mi cliente del Cine Club, don Gregorio Álvarez: “Neuquén es el paraíso donde Dios vendrá a pasar sus vacaciones”. Este gran hombre me respondió: “Tenés razón, están lindas esas palabras, para poner en un libro”. Su hijo Emmanuel fue Chef del restaurante Season del Casino Magic de esta ciudad neuquina: allí desarrolló nueva oferta culinaria del restaurante, una gran responsabilidad. “Los Chefs suelen ser verdaderos artistas de la cocina. Su trabajo es de creación, pero también de equipo”. Actualmente se desempeña en la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Rubén es también escritor y pintor, como podemos apreciar en el cuadro que acompaña su foto cuando era marinero.

Historia de vida valletana, marcada por trabajo cotidiano y duradero que le permitió a Rubén no solo conocer a muchas personalidades del Neuquén del ayer sino algo importante: en ese trato, en esas charlas, se daba la reciprocidad y la correlación de las enseñanzas de la historia y la vida regional.