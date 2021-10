Rucci, tras el triunfo en Petroleros: “Las empresas ya me conocen”

El próximo 13 de diciembre, un día después de los festejos por el Día del Petróleo en Argentina, Marcelo Rucci asumirá como el nuevo secretario general del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, al frente no solo del gremio petrolero más fuerte del país, sino también en reemplazo de un dirigente histórico como Guillermo Pereyra que dejará el cargo tras 38 años.

En diálogo con Energía On, Rucci contó los ejes que busca impulsar en su gestión, cómo se siente al suceder a Pereyra, las múltiples denuncias que hubo en el proceso electoral y su nuevo rol ante las empresas de la industria.

“Uno vive una etapa previa a las elecciones con mucha adrenalina, y hoy estoy un poco más relajado porque hicimos las cosas bien y la contundencia en las urnas habla por sí sola. Estoy contento y agradecido por eso, y por mucha gente que me acompañó”, sostuvo.

Rucci recibió hoy a los medios en el imponente edificio del gremio, en donde deberá suceder a un peso pesado de la dirigencia gremial como Pereyra, un hombre que no solo marcó a fuego al gremio petrolero más grande del país, sino que tuvo su paso por la política como senador e incluso muestra en las paredes de su despacho una foto dándole la mano a Fidel Castro.

“Para mí es un honor haber transitado tantos años al lado de Guillermo Pereyra que es un gran dirigente. La verdad es que la vara es muy alta, pero hemos tenido la posibilidad de trabajar junto a él y saber cuál es el camino que queremos. Hay que honrar tantos años de su vida que le puso Guillermo al gremio”, sostuvo Rucci.

Y agregó que “nunca nos imaginamos un sindicato son Guillermo, pero él tomó la decisión, considera que cumplió su ciclo y ha tenido la grandeza primero de forjarnos a nosotros en el tiempo y segundo entender que las prioridades de su familia son tan o más importantes que lo gremial. Con 78 años y tras pasar momentos difíciles, tomó la decisión y lo apoyamos”.

La nueva gestión tiene algunos ejes claros: “vamos a seguir fortaleciendo la gestión gremial a través de la salud, de los espacios recreativos y lo social, y también lo gremial porque hay nuevas posiciones de trabajo que se van creando y hay que estar atentos”.

Consultado acerca de cómo será su posición ante las operadoras y firmas de servicios, Rucci remarcó que “las empresas ya me conocen, voy a ser el que fui siempre, los compañeros nos reconocen por las luchas que hemos dado y que de igual modo son las que nos permitieron llegar a las condiciones que hoy tenemos”.

En ese sentido aseguró que “siempre trabajamos en conjunto, todas nuestras decisiones han sido con el consentimiento de nuestro secretario general, aunque cada uno tiene su impronta”.

El escrutinio final comenzó esta mañana en la sede del sindicato de Petroleros Privados.

Otro de los temas nodales en la agenda de trabajo del nuevo titular gremial es la ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburífera que el Ejecutivo elevó al Congreso el mes pasado. “Para nosotros es muy interesante que se pueda sacar la ley de promoción porque generaría ser previsibles para el futuro y una posibilidad para muchos que necesitan trabajar”, sostuvo Rucci.

Y detalló que “vamos a seguir de cerca la ley, porque es importantísima, y pedimos ser uno de los que expongamos a través de Guillermo Pereyra la posición en el Congreso”.

Rucci recordó que desde el gremio se hicieron aportes en la etapa de elaboración del proyecto, aunque advirtió ahora en el Congreso que “vemos que las diferencias son políticas, así que tendrán que ser los gobernadores y Nación los que lleguen a un consenso para que esta ley salga por el consenso, y aspiramos puedan hacerlo rápidamente”.

"Quisieron meterse por la puerta de atrás"

Rucci no esquiva preguntas. Y no duda en referirse a la multiplicidad de denuncias que hubo a lo largo de la campaña y ayer durante los comicios. “Hemos podido ver que la Lista Verde no tuvo intención de llegar a las urnas para que los trabajadores decidan. Fueron denuncias tras denuncias, cuando todo lo transitado en este proceso fue consensuado con las tres listas”, aseguró.

“Cada vez que firmaban -las tres listas- a las dos horas salían a decir que estaban en desacuerdo. Eso es una falta de respeto a los trabajadores porque está todo documentado, que está firmado por las tres listas”, remarcó.

Y enfatizó que “todo esto demuestra porqué la Lista Verde trató de impugnar en todo momento una elección, y hubo mucha política de por medio. Lo importante es que los trabajadores pongan límites a esta clase de gente que se quiere meter por la puerta de atrás a un gremio que es de los trabajadores”.

Con el 86% de los votos obtenidos según el recuento provisional, Rucci se prepara para conducir un gremio que hoy tiene 22.000 afiliados pero que de la mano de Vaca Muerta puede crecer mucho más, un gremio en donde advirtió que “Guillermo va a seguir siendo una persona de consulta”.