83° Expo Rural de Neuquén en Junín: mañana está prevista la inauguración con la visita del gobernador Rolando Figueroa

83° Expo Rural de Neuquén en Junín de los Andes. Premiación de Cuartos de Milla de Cabaña Alinco. (Fotos: José Cusit)

Mañana domingo en horas de la mañana se espera en Junín de los Andes la visita del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén en lo que será la última de cinco jornadas dedicadas íntegramente a mostrar la actividad de campo.

De esta manera quedará inaugurada de manera oficial la 83° Expo Rural de Neuquén y la 15° Exposición de Caballos de la Patagonia.

Jura de ovinos en la 83° Expo Rural de Neuquén en Junín de los Andes. (Foto: José Cusit)



Mientras se concreta la visita oficial del gobernador ya hay varios funcionarios que realizaron la avanzada en la ciudad. El viernes ya estaba en el lugar el ministro de Economía, Producción e Industria Guillermo Koenig y desde unos días antes el Secretario de Producción e Industria Diego García Rambeaud, este último un asiduo concurrente a estos eventos camperos y ligado a la actividad rural desde siempre.

El viernes por la tarde también estuvo en el predio rural el ministro de Seguridad de la provincia Matías Nicolini.

Campeonato de Polo Copa Andino Grahn. Premiación Categoría Mini. (Foto: José Cusit)



Más allá de estas visitas gubernamentales, la actividad en el predio continuó a muy buen ritmo y con incesante ingreso de público especialmente después de que la temperatura comenzaba a dar un respiro en la ciudad.

Premiación del Campeonato de Polo Copa Andino Grahn realizado en Junín de los Andes. (Foto: José Cusit)



Dentro de las actividades realizadas en la jornada de hoy estuvieron la jura de caballos Padrillos Criollos, mulares, árabes, ponys y otras razas. También fue la jura morfológica de caballos Cuartos de Milla.

En los corrales del predio se realizó una demostración de esquila, acondicionamiento de lana y baño antiparasitario de ovinos. En cuanto a remates fue el turno para la venta de ovinos y de caballos de exposición.

Premiación de Campeonato de Polo Copa Andino Grahn categoría Potrillo. (Foto: José Cusit)



Para la última jornada con asistencia de público se espera para este domingo la inauguración de la muestra a las 11 horas. Luego será el turno de un desfile de grandes campeones y un almuerzo con las autoridades presentes. La clausura de la Exposición está prevista para las 19 horas.

Como cierre y ya sin presencia de público, el lunes a las 10 se celebrará la Asamblea General Ordinaria de los Socios de la Sociedad Rural de Neuquén y un almuerzo de cierre entre los participantes a esta reunión.



