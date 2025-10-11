Alimentos balanceados: el toque que faltaba para una dieta ideal en el campo

El crecimiento experimentado por el número de engordes a corral y los animales encerrados a lo largo y ancho del país, sumado a la escasez de pasturas por falta de precipitaciones en vastas zonas ganaderas potenció el comercio de alimentos balanceados.

Los últimos datos del sector indican un total de casi 2 millones de cabezas encerradas en estos establecimientos, animales que necesitan ser suplementados para alcanzar lo más rápido posible el peso que permita sacarlos a faena y comenzar nuevamente el circuito de engorde.

Uno de las fábricas proveedoras de alimentos para el sector es Balanceados Villarino, empresa que estuvo presente con un estand de promoción en General Conesa y Choele Choel con motivo de las exposiciones rurales que se realizaron recientemente.

Desde Villarino a General Conesa y Choele Choel



César Vissani, representante de la marca, dialogó con Río Negro Rural y comentó pormenores del negocio de balanceados y el presente de la empresa.

El estand de la firma en la Expo Rural de Conesa.



“Somos del partido de Villarino en Buenos Aires, con oficinas en Juan Couste, Algarrobo, y la planta productiva instalada en la localidad de Argerich”, expresó Vissani.

Aunque esta zona no es el área de confort para la firma, el representante destacó que “siempre venimos a estas presentaciones porque acompañamos a las cabañas que participan, la mayoría que provienen del sur son clientes nuestros, es una forma de apoyar y estar junto a ellos”.

Balanceados Villarino hace alimentos para bovinos, porcinos, equinos y ovinos, con lo cual cubren un amplio espectro productivo en lo que es alimento para suplementación y engorde.

Fuerte demanda en bovinos y ovinos



“Acá todas las cabañas que participan en las expos son productoras de bovinos, que es lo más grande que hacemos y donde más proveemos, pero en ovinos también hay un sector fuerte más hacia el verano, en enero”, indicó Vissani.

Exposición de bovinos premiados en la jura en la Expo Rural de Choele Choel.



Balanceados Villarino tiene una cartera de clientes compuesta por un gran número de cabañas, pero también trabajan con engordes a corral y con campos dedicados a la cría y recría de bovinos.

“Tenemos alimento para suplementar y otro que se arma con granos, en esta zona se usa mucho un concentrado que puede ser al 10, al 15 o al 20 y se raciona, la mayor demanda de esos concentrados proviene de los engordes a corral”, explicó a Río Negro Rural.

“Para lo que es línea cabañas tenemos alimentos preparados especialmente como para alimentar un toro de alta competencia o de exposición, los preparados varían de acuerdo a la demanda nutricional del animal”, sostuvo el entrevistado.

Al igual que los alimentos para mascotas, salvando las distancias, la oferta está muy atomizada y de acuerdo a los requerimientos puntuales de la etapa de crecimiento de cada animal. “Son distintos alimentos con diferente valor nutricional por las vitaminas y minerales que contienen en su composición, no es para todos lo mismo”, comenta Vissani.

Continúa: “Por ejemplo, en la recría de un ternero chico que se lo va preparando para la cabaña la alimentación va variando de acuerdo al requerimiento de cada etapa del animal, no es que come más cantidad de lo mismo”.

Venta de balanceados a granel y embolsado



Balanceados Villarino produce alimentos embolsados pero también comercializa a granel, con camiones autodescargables que trabajan para la empresa.

“Se puede comprar el camión completo, o llevás varias cargas que vas distribuyendo entre los clientes que solicitaron entregas de menor volumen. Un feedlot grande te pide un camión completo, son entre 28.000 y 30.000 kilos de alimento balanceado”, dice el referente de la firma.

“La logística la tenemos en provincia de Buenos Aires pero también podemos distribuir acá en esta zona ganadera, donde más vamos es al valle de Trelew, allá están nuestros principales clientes en este momento, en Gaiman, Dolavon, 28 de Julio. A Choele Choel también llegamos, pero las plantas que distribuyen son varias y está como muy sectorizado el mercado, hay algunas que están más cerca y como el precio del flete influye bastante en el costo final les conviene traerlo de más cerca”, ejemplificó sobre el comercio de balanceados.

Participación en el circuito de exposiciones rurales de Río Negro



Una de las maneras de promocionar sus productos es a través de la participación en los grandes eventos ganaderos, como lo fue el circuito de Exposiciones Rurales de Primavera en Río Negro. “En las Rurales de Río Negro estamos siempre con nuestro estand y algunas temporadas acompañamos a la de Esquel y Sarmiento”, expresó Vissani.

Un aspecto clave en este tipo de comercio es el costo del flete. “Con los fletes hay que arreglar, a nosotros nos proporcionan tarifas un poco más acordes a la realidad porque si utilizamos lo que sugieren para provincia de Buenos Aires se hace difícil, es caro. Para esta zona la tonelada debe andar en 35.000 pesos, te conviene comprar un camión completo porque sino no te rinde”, dijo el entrevistado.

Finalmente comentó que “los alimentos que hacemos son en base a soja, girasol, maíz, eso ayuda a que el engorde sea más rápido, porque esto tiene nutrientes que no aporta el pasto, es decir lo que le falta al pasto se le da al animal a través del balanceado. Hoy una carga completa de alimento balanceado debe andar en los 10 millones de pesos”.