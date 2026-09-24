Coninagro presentó el semáforo de las economías regionales sin mejoras para la actividad frutícola

Coninagro presentó esta semana, en un encuentro con la prensa, el semáforo de las economías regionales correspondientes al mes de agosto. La industria de las peras y manzanas volvió a ocupar el color amarillo, mientras que dos nuevas actividades cayeron al color rojo: los cítricos dulces y la actividad forestal.

De esta manera, son nueve los sectores que se encuentran en una situación de alarma, incluyendo yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca. Además de la actividad frutícola que se produce en Río Negro, también ocuparon la señal amarilla tabaco, porcinos, aves, papa y mani. Por último, en el color verde, se ubican los bovinos, los ovinos, granos y miel.

Para la elaboración del semáforo, se toma en cuenta la variación interanual de las economías regionales en función de tres datos: los precios al productor y el costo de producción, cuya ponderación en el estudio es de 0,50; la producción a nivel nacional, que incluye área y stock y tiene una valoración del 0,25; y el mercado a nivel nacional, que valora consumo, exportaciones e importaciones. El puntaje para este último aspecto es de 0,25.

La actividad frutícola y una situación de “decaimiento”



Según dicta el mismo informe, que elabora mensualmente Coninagro desde enero del año 2018, de las 19 actividades relevadas, el sector de las peras y las manzanas, donde participa la Primera Cooperativa Frutícola de General Roca, ocupa el 12° lugar, con un 14% de apariciones en el color verde, 36% en amarillo, y 49%, en rojo.

Coninagro celebró su 70° aniversario. Foto: Enrique García Medina



La producción frutícola atraviesa, en efecto, una situación de “decaimiento”, de acuerdo con el diagnóstico de José Alberto García, consejero de Coninagro y productor de peras y manzanas. Entre los motivos más salientes de la merma comercial, este productor de 64 años aduce altos costos, un bajo nivel de recambio entre los productores y falta de mano de obra capacitada.

“En el año 2000, teníamos alrededor de 60.000 hectáreas. Hoy, no creo que lleguemos a 30.000 hectáreas de peras y manzanas en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén”, grafica García en diálogo con Diario Rio Negro. Contar con menos hectáreas de producción hace que aumente el canon de riego, que implica el pago de una cuota mensual por ese servicio, cuyo mantenimiento se realiza entre mayo y julio

Aunque no sea una actividad que requiera título universitario, conseguir recursos humanos que puedan realizar el trabajo de producción frutícola es, también, un verdadero desafío para el sector. Este problema, según considera García, lleva al menos 15 años.

La Primera Cooperativa Frutícola de General Roca



La Primera Cooperativa, que forma parte de Coninagro desde 2019, está compuesta de 65 socios, que comercializan sus productos a 70 países del mundo a través de la empresa PAI (Productores Argentinos Integrados).

José Alberto García, de la Primera Cooperativa Frutícola. Foto: Enrique García Medina



No obstante, según José Alberto García, el productor primario, es decir, aquel que no participa de la cadena de conservación, empaque y venta, está desapareciendo: “En 2005, había más de 7.000 productores primarios. Hoy, no quedan 700 productores primarios en todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén”.

El otro gran tema que acucia a la actividad frutícola es la falta de renovación entre los productores. Como muestra, basta un botón: García tiene tres hijos y ninguno de ellos heredó su oficio, que va por la tercera generación en la familia. “Empezó mi abuelo que vino de España, siguió mi padre nacido acá, después vine yo, y cuando me vaya, la chacra se vende” dice, con resignación.

García es dueño de Chacra 166, ubicada en J. J. Gómez. Su caso, como ya fue dicho, es apenas uno más dentro de una pintura homogénea.“El 60-70% de los productores tiene más de 65 años de edad”, estima.

Para que la situación de la producción frutícola mejore, desde La Primera piden incentivos, como por ejemplo, bajar el precio de los impuestos y los servicios. A la vez, García contempla el “desfase” que esa medida podría producir en la gestión del gobierno nacional.

La eficiencia como respuesta para paliar la crisis, según la SRA



En esa línea, también, se expresó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en diálogo con Diario Río Negro. «Estos momentos de ajustes de la macroeconomía, nos llevan a una situación complicada, porque venimos de muchos años de prestar atención a los balances y no a los índices productivos y financieros. Hay que ponerse a trabajar y a mirar realmente índices productivos, y que los balances productivos empiecen a ser positivos”, explica.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en el 70° aniversario de Coninagro. Foto: Enrique García Medina



Para ello, Pino considera que la clave es la eficiencia: “Los gobiernos que nos plantearon que el negocio era el financiero y no el productivo, nos llevaron a estar en una situación como está la Argentina hoy. Teniendo la posibilidad de producir más y mejor, ese es el camino que tenemos que tomar”.

El año electoral para el sector frutícola



Las elecciones de 2027 se acercan y, como es habitual, aparecen las preguntas sobre los posibles movimientos macroeconómicos que puedan afectar al sector agroexportador.

Consultado por el Diario Río Negro sobre este tema, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, respondió: “El año pasado fue bastante complejo, se había tomado una medida de baja de retenciones por una ventana de tiempo para paliar la situación. Esperemos que eso no se repita, por todo el cimbronazo que luego se siente en la economía. Entendiendo la inestabilidad en épocas eleccionarias, no puede ser un todo o nada.Todos tenemos que aportar para que la turbulencia, si llega a haber, sea poca”.

La infraestructura, un problema que atraviesa a toda la producción



Como advirtió Lucas Magnano, presidente de Coninagro, en su discurso por los 70 años de la entidad cooperativa, la falta de infraestructura aqueja a los productores argentinos. Uno de los problemas que conllevan las rutas deterioradas, en el caso de la producción frutícola, es el daño a la mercadería. “Los caminos estropean muchísimo la fruta cuando se lleva a los empaques”, cuenta García.

Como solución, desde Coninagro solicitan créditos a largo plazo para invertir en la mejora de los caminos. “Yo tengo tres chacras, dos alquiladas y una propia. Hace 20 años no le pasan una máquina niveladora a ninguna de las calles de las tres chacras”, ejemplifica José Alberto García, quien mira el futuro con un dejo de pesimismo.

“Si vos compras algo importado de la misma calidad más barato de lo que lo tenés acá, ¿qué harías? Lo comprás”, concluye, y repiter como un mantra que, la solución, sería bajar los costos.

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