Coninagro celebró sus 70 años con pedidos de créditos en infraestructura, baja de retenciones y la eliminación de un impuesto clave

El titular de Coninagro, Lucas Magnano, remarcó la necesidad de créditos para infraestructura y la eliminación de retenciones para el sector. (Foto: Enrique Medina)

Coninagro festejó sus 70 años en la Bolsa de Cereales (BdeC), con la presencia de la Mesa de Enlace, funcionarios nacionales, diputados, senadores y las principales autoridades de la entidad cooperativa rural que preside Lucas Magnano, quien destacó “el trabajo gremial”, “la representación federal” y la defensa de los productores en su trabajo de más de siete décadas. Además, en diálogo con los medios, el mandatario señaló la importancia de que existan créditos a largo plazo en infraestructura, la baja de retenciones y la eliminación del impuesto al débito y crédito bancario.

En el discurso central, Magnano dijo que Coninagro ha sostenido siempre una agenda de pedidos de “estabilidad, previsibilidad y reglas claras para producir e invertir” a los distintos gobiernos.

Entre los presentes desafíos del agro, el dirigente rural hizo hincapié en los altos costos de producción, las dificultades que persisten en el financiamiento, la presión impositiva y los problemas de infraestructura.

Asimismo, Magnano pidió por “una mirada seria, que combine eficiencia productiva, con políticas públicas que comprendan la realidad del trabajo en el territorio”, para que “producir en la Argentina sea una actividad viable, rentable y sostenible en el tiempo”.

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano (en el centro, de saco claro), ofreció detalles sobre los reclamos del sector, como financiamiento y retenciones. Lo acompaña parte de la comitiva de la entidad. (Foto: Enrique García Medina)

En esa línea, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada ponderó el rol propositivo de la entidad que preside, así como su predisposición “al trabajo y al diálogo”.

Coninagro valora la estabilidad macroeconómica

En su contacto con la prensa, unos minutos antes de brindar su discurso ante el público que colmó el Salón Manuel Belgrano, el representante gremial indicó cuáles son las principales necesidades del sector agropecuario.

En primera medida, señaló la importancia de que exista crédito a largo plazo para mejorar la infraestructura de acopio, y la necesidad de que Argentina llegue “pronto” a retenciones cero, aunque valoró la existencia de una “macroeconomía sólida”.

La eliminación de un impuesto clave

Por último, Magnano se mostró optimista en que pronto haya novedades respecto de la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, una de las promesas de campaña de la gestión de Javier Milei, y admitió que la prohibición de la Comisión Nacional de Valores para usar cheques físicos y electrónicos puede impactar en la recaudación del sector.

Río Negro, presente en los 70 años de Coninagro

En diálogo con el Diario RÍO NEGRO, Magnano destacó el rol que cumple en Coninagro la Primera Cooperativa Frutícola de General Roca: “Es una gran cooperativa que nos acompaña con un desarrollo de exportación sumamente importante. Está siempre acompañándonos, así que es un gran orgullo”, indicó. En tanto, resaltó el consorcio de exportación de la Primera Cooperativa, ubicada en un lugar “bastante complejo” en términos climáticos, y a pesar “de los vaivenes del mercado”.

En ese punto, José Alberto García, consejero de Coninagro y representante de La Primera Cooperativa en la noche porteña, se refirió, en conversación con Diario Río Negro, a las dificultades para competir con los países vecinos por la diferencia de costos entre dichas economías, a pesar de considerar que el precio del tipo de cambio se encuentra barato.

“Los costos de producción y de empaque son grandísimos. La energía la pagamos con un 27% de IVA, y vendemos el producto con un 10,5%. Hay desigualdad”, reclamó García.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, resaltó la importancia del sector cooperativo en el campo argentino. (Foto: Enrique García Medina)

Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), fue otro de los oradores del evento, además de Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Collomb, cuyo organismo actúa bajo la órbita de la cartera que comanda Sandra Pettovello, destacó el reordenamiento del Padrón Nacional de Cooperativas y Mutuales que hizo el Ministerio, para evitar “la desvirtuación del cooperativismo y del mutualismo”. “El desafío es que no permitamos que se use al cooperativismo como un espacio de militancia política partidaria”, dijo, en línea con la narrativa presidencial, “a través de un Estado que acompaña pero no captura, un Estado que cuida pero no manipula”.

Como desafío, remarcó “la importancia de asegurar la participación de las juventudes para que los recambios se produzcan naturalmente” y “trabajar con la defensa de la identidad cooperativa (…) para que las cooperativas se consoliden como grandes motores del desarrollo local”.

Por su lado, Iraeta, en un discurso de sólo dos minutos, felicitó a Coninagro por sus 70 años de existencia, y resaltó la “enorme importancia del sector cooperativo en la actividad agropecuaria”.

“Los que hemos vivido en el campo, los que vivimos en el campo, sabemos perfectamente lo que significa tener un servicio eléctrico o un servicio de comunicación en algún momento regentado por una cooperativa. Conociendo la dinámica, felicito a la actividad cooperativa por su trabajo diario”, añadió el funcionario nacional.

Además, el responsable de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca extendió su agradecimiento “al resto de las entidades que integran la Mesa de Enlace” por su “respeto, altura e inteligencia con la que interactúan con el Gobierno Nacional para tratar de solucionar los problemas de los productores agropecuarios argentinos”.

Al escenario, también subieron el resto de los miembros de la Mesa de Enlace: el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari; y el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani.

También dijeron presente en la celebración las diputadas por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo y Karen Reinhardt; el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez; y el presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, entre otras personalidades.