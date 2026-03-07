De la tradición familiar al mercado europeo: la historia del Angus argentino que cruza océanos y conquista mercados premium

En campos de Salamanca se desarrolla el proyecto Euroargen, que busca multiplicar genética Angus argentina en Europa. Foto: gentileza Euroargen.

La genética bovina argentina volvió a cruzar el Atlántico. Esta vez no en barcos, como en la primera mitad del siglo pasado, sino en termos con nitrógeno líquido a casi -196°C que transportan embriones bovinos. Así nació Euroargen, una empresa creada para difundir genética argentina en Europa, impulsada por el cabañero bahiense Ricardo Cantarelli.

Una familia que ya había cruzado el océano

La historia no empezó ahora. El bisabuelo de Ricardo exportó los primeros Hereford argentinos a España en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Aquellos animales en pie se convirtieron en núcleo genético y llegaron a existir unas 10.000 vacas Hereford en territorio español, muchas de origen argentino.

«No somos pioneros —aclaró con humildad—. Antes otra gente lo había hecho en barco. Hoy los animales viajan en un termo con nitrógeno».

Ricardo Cantarelli, referente de Cabaña La Argentina. Foto: gentileza EuroArgen.

Cantarelli, referente de la Cabaña La Argentina, técnico agropecuario y abogado especialista en derecho agrario internacional, lleva décadas vinculado a la genética mundial. Fue impulsor del Angus argentino en Norteamérica, jurado y conferencista en exposiciones de Argentina y Europa, además, obtuvo el premio Champion of the World con un toro Shorthorn.

Un proyecto con raíz patagónica

Aunque la base productiva de la cabaña está en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, el proyecto tiene una conexión directa con la Patagonia. Parte de la genética que hoy se multiplica en Europa proviene de animales nacidos en Neuquén.

«Montañesa», de origen patagónico. Foto: gentileza EuroArgen.

«Uno de los primeros toros que nació en España y que se vendió mucho en Europa tiene madre nacida en Junín de los Andes. Y otro, de capa colorada, tiene madre nacida en Las Lajas, en el norte de Neuquén. Es decir que el proyecto tiene indirectamente genética patagónica», resumió Cantalleri.

La experiencia previa en ambientes duros del sur argentino fue determinante. «Diez años antes ya habíamos trabajado con donantes en la Patagonia, tanto en Junín de los Andes como en Las Lajas. Esa experiencia nos dio herramientas para no fracasar en un ambiente como el de Salamanca, que es seco, con unas precipitaciones promedio de 380 milímetros anuales, inviernos muy fríos y veranos muy calurosos», señala.

De ese contexto adverso surgieron historias que hoy enlazan a la Patagonia con Europa. Una de las donantes emblemáticas fue «Montañesa» y su hija «Cordillerana», ambas con descendencia Angus negra nacida en España. Del proyecto en Las Lajas también se destacaron vacas como «Araucanía» y «Pehuenia». En el caso de Araucanía, sus hijos nacidos en España permitieron la colecta de semen de un toro llamado Araucano, que actualmente está padreando en Portugal.

La línea de Montañesa también dejó su huella internacional, uno de sus hijos, Bonaparte, comercializó semen en múltiples países, entre ellos Rumania, donde ya hay crías nacidas.

«¿Cómo uno puede conectar ganadería patagónica hoy con Europa del Este? Eso es lo que tiene esto de mandar embriones y todo ese tema genético internacional con las tecnologías de hoy», resumió.

Malbec es destacado como el primer toro 100% de genética argentina nacido en Europa. Foto: gentileza EuroArgen.

De Canadá a España: el origen de Euroargen

La idea no surgió de un día para otro. Hace más de una década, Cantarelli ya había llevado genética argentina a Canadá mediante embriones. Esa experiencia abrió el camino.

«Después, con el tema de las redes sociales, comenzamos a tener consultas de genética argentina para Europa y los protocolos estaban abiertos», recordó. A eso se sumaron sus viajes frecuentes por trabajo como abogado agrarista. En supermercados y conversaciones informales, la pregunta se repetía: ¿Qué pasa con el Angus argentino?

En 2019 viajó dos veces a España. Una de ellas fue invitado como jurado a la exposición de Salamanca, equivalente a Palermo en Argentina. Allí empezó a conocer en profundidad los sistemas productivos europeos y a delinear la sociedad que luego sería Euroargen.

Araucano, toro nacido en España a partir de un embrión argentino. Es hijo de Araucaria, una donante nacida en la Patagonia neuquina, en Las Lajas. Foto: gentileza EuroArgen.

La pandemia demoró todo. Sin vuelos y con restricciones sanitarias, las primeras tandas de embriones recién llegaron en 2021. Los primeros nacimientos propios en suelo español se dieron en marzo de 2022.

«En ganadería cuatro años es nada. Pero despacito se va creciendo la cantidad de cabezas, la calidad y vamos aprendiendo», afirmó.

Por qué Europa

Desde Salamanca, España, la genética bovina argentina comienza a expandirse hacia otros países de Europa. Foto: gentileza EuroArgen.

El primer mercado de la carne argentina de calidad ha sido históricamente Europa. Para Cantarelli, había una lógica en comenzar por allí.

«Europa normalmente es el mercado mejor para nuestras carnes, el mercado más premium. Entonces hay mucha valoración de lo que es la carne o el Angus argentino», sostuvo.

Pero también había una oportunidad técnica. Por trabas sanitarias y comerciales, no se puede exportar semen directamente desde Argentina a la Unión Europea. La solución fue estratégica: producir embriones con técnica MOET y utilizar semen de países habilitados —como Canadá o Estados Unidos—, aunque con genética de origen argentino. «En teoría el semen es canadiense, pero genéticamente es argentino«, explicó.

Una vez nacidos en España, esos animales permiten producir semen dentro de la Unión Europea y comercializarlo en distintos mercados del continente. El proceso ya comenzó a dar resultados, con ventas en Polonia, presencia en Rumania y proyecciones hacia Europa del Este.

Cantarelli remarcó además que trabajar en Europa implica adaptarse a un mercado distinto al argentino. «Es un mercado diferente. Hay algunos animales que tratamos que tengan determinados rasgos productivos, porque ellos buscan más marbling«, señaló en referencia al marmoleo, la grasa infiltrada dentro del músculo que caracteriza a los cortes premium.

Según explicó, mientras en algunos países priorizan mayor velocidad de crecimiento, en otros valoran bajo peso al nacer o mayor nivel de marmoleo. Esa adaptación forma parte del aprendizaje de insertar genética argentina en un esquema productivo y comercial diferente al sudamericano.

El valor del biotipo pastoril

Para Cantarelli, la principal fortaleza de la genética argentina es el biotipo pastoril.

«La agricultura desplazó a la ganadería hacia campos más marginales, más duros. Eso generó animales rústicos, que necesitan pocos insumos y se adaptan muy bien al pastoreo», explicó.

Churrasco, genética argentina en Salamanca. Foto: gentileza EuroArgen.

En Europa, en cambio, predominan sistemas más intensivos, con alto uso de concentrados. Sin embargo, el encarecimiento de los granos y los debates ambientales están impulsando un cambio de paradigma.

«Cada vez se valora más un animal eficiente a pasto. No es una moda, es una necesidad», sostuvo.

El Angus es la base del proyecto. «Es la raza materna dominante en los países templados. En Argentina representa cerca del 70% del rodeo de carne«, señala. A partir de allí, también trabajan con Hereford, Braford, Brangus y Shorthorn, adaptando la oferta según la demanda de cada región.

Identidad argentina, asesoramiento integral

Más allá del negocio, Cantarelli subrayó la dimensión simbólica. «En ganadería, junto con el fútbol, Argentina es una potencia mundial. Eso es estadístico y es real», afirmó.

Por eso, Euroargen no se limita a vender genética. También promueve el asesoramiento integral: manejo a pasto, procesos de cría, criterios de selección y acompañamiento técnico. Ingenieros agrónomos y veterinarios argentinos —algunos radicados en Europa— participan activamente en el proyecto.

«Tratamos de ser un faro de difusión de lo argentino, con humildad pero con orgullo», resumió.

Más de ochenta años después de aquellas exportaciones en barco que marcaron un antecedente familiar, la genética argentina vuelve a cruzar el Atlántico. Esta vez lo hace en forma de embriones y semen, pero con la misma convicción: que la experiencia acumulada en campos bonaerenses y patagónicos puede encontrar, también en Europa, un nuevo lugar donde crecer.