Quien tiene un ternero, tiene un tesoro: qué se podía comprar antes y qué se compra hoy con la hacienda en la Patagonia

La escasez de oferta de hacienda bovina y una sólida demanda de carne a nivel global tienen una consecuencia esperable: aumento de precios tanto en los mercados ganaderos como cárnicos. La Patagonia no está exenta de este fenómeno.

En los meses posteriores a la flexibilización de la barrera sanitaria, el incremento del valor del kilo vivo de ganado vacuno ha sido una constante en los mercados patagónicos. El mayor consumo de proteínas animales se conjugó con el efecto rezagado de la feroz sequía que había afectado a gran parte de la región en la temporada 2023/2024. Y, a juzgar por las tendencias de consumo y los tiempos biológicos del vacuno, es de esperarse que esta fase de precios altos y crecientes continúe en el corto y mediano plazo.

Ganadería en la Patagonia: disparada de precios

Si tomamos como referencia lo sucedido en el norte de la provincia de Río Negro y el partido de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires), se observa que el precio promedio de kilo vivo de ternero de destete de hasta 200 kilos pasó de $4.000 en julio de 2025 a $6.200 en enero de 2026. Ello equivale a un salto del 55% en tan solo seis meses.

En ese período, también se verificaron subas significativas en otros eslabones de la cadena. Por ejemplo, el kilo limpio al gancho del novillo y/o vaquillona mayor a 320 kilos pasó de valer $3.410 en julio pasado a $4.675 en enero 2026. O sea, subió un 37,1%. Así se desprende de los informes de precios de ganados y carnes de la Patagonia, que elabora mensualmente el INTA, el aumento en los valores en la hacienda es patente.

Los remates de hacienda recientes ratifican esta tendencia. Durante la subasta virtual de Lesiuk Hermanos celebrada el 19 de febrero, se pagó $6.950 el kilo vivo de ternero de entre 175 y 195 kilos. Esto es un 56,2% más que los $4.450 pagados por lotes similares el 31 de julio durante el remate celebrado por la misma consignataria en Choele Choel (Río Negro).

Dato 60,6% Aumento en remates del precio pagado por kilo vivo de novillito en Río Negro.

La suba es mayor si se toma como referencia el precio abonado por el kilo vivo de novillito de entre 280 y 300 kilos: se disparó 60,6% en seis meses, pasando de $3.550 el 31 de julio de 2025 a $5.700 el 19 de febrero de 2026.

Para tomar real dimensión de estas variaciones, corresponde ver qué sucedió con el nivel general de precios en la misma región y el mismo período. Entre julio de 2025 y enero de 2026, la inflación de la Patagonia fue del 15,5%. Es decir, el avance de los precios de la hacienda hasta casi cuadruplicó la suba promedio. Esto se desprende de las series del índice de precios al consumidor del Indec. En esos seis meses, los precios mayoristas promedio a nivel nacional se incrementaron un 14,3%, según el mismo organismo.

Si se hace la comparación con precios promedio de productos específicos de la canasta básica patagónica, es posible consignar que en julio de 2025 un kilo al gancho de novillo equivalía a un kilo de pan al mostrador. En enero de 2026, equivalía a un kilo de pollo.

En suma, en seis meses:

Ganadería en la Patagonia: cambio de precios relativos

El productor ganadero no vive del precio nominal de su hacienda, sino del poder de compra de la misma frente a los insumos y activos que necesita para vivir y producir.

Hace unos meses, contábamos que las semillas forrajeras se habían abaratado en términos relativos al ser comparado su precio con el de la hacienda, lo cual constituía una oportunidad de inversión. Esta tendencia se observa también cuando se contrasta el precio del ganado con otros bienes, y el fenómeno es transversal a todas las categorías.

Según los relevamientos de Río Negro Rural, el precio del kilo de maíz puesto en los valles irrigados del río Negro (con flete incluido) se elevó un 24,5% entre julio de 2025 y febrero de 2026. Esto es bastante menos que el 37,1% de aumento del precio del kilo al gancho de novillo verificado en el período. La mejora de tal relación tiene un impacto positivo en la rentabilidad de los sistemas ganaderos.

Si tomamos como referencia el valor del kilo vivo de ternero pagado en remates y lo comparamos con el precio de insumos, herramientas y activos en la Patagonia, se evidencia una realidad: los productores agropecuarios se hallan ante una buena oportunidad para invertir.

La ganadería argentina atraviesa en renovado auge gracias a una demanda sostenida de proteínas cárnicas desde el exterior. Foto: archivo Juan Thomes.

Por ejemplo, en julio de 2025 se necesitaban 46,1 kilos de ternero para comprar un rollo de 1.000 metros de alambre 17/15, mientras en febrero 2026 se necesitan solo 32,4 kilos. En el mismo sentido, hace seis meses el precio de un poste de Itín de 2,20 metros equivalía a 4,5 kilos vivos de ternero. En la actualidad, esa relación se redujo a 2,9.

También se vislumbra una oportunidad cierta para concretar operaciones inmobiliarias. Tomemos como base el precio promedio de la tierra en el Valle Medio del río Negro (una zona de la Patagonia con ganadería en franca expansión). Para adquirir una hectárea bajo riego allí se requieren 1.000 kilos vivos de ternero, cuando a finales de julio de 2025 se necesitaban 1.550 kilos de ternero. Estos valores consideran las variaciones en el tipo de cambio oficial.

La mejora es aún más pronunciada si la relación se estima en base al valor de la maquinaria. El precio (sin IVA) de un tractor John Deere 5060EN (60 hp) simple tracción pasó de equivaler a 11.939 kilos vivos de ternero en julio de 2025 a 7.160 en febrero de 2026.

En suma, las alteraciones de precios relativos en el mercado agropecuario patagónico desde julio de 2025 a febrero de 2026 puede resumirse en los siguientes ítems.

El precio del maíz puesto en los valles del río Negro subió 24,5% , mientras que el del novillo al gancho lo hizo en un 37,1% .

, mientras que el del novillo al gancho lo hizo en un . La cantidad de kilos vivos de terneros necesarios para comprar un rollo de 1.000 metros de alambre de 17/15 pasó de 46,1 a 32,4 .

. La cantidad de kilos vivos de terneros necesarios para comprar un poste de Itin de 2,20 metros pasó de 4,5 a 2,9 .

. La cantidad de kilos vivos de terneros necesarios para comprar un tractor John Deere 5060EN (60 hp) simple tracción pasó de 11.939 a 7.160.

