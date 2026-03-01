Se realizará en Río Negro el Primer Encuentro de Maíz bajo Riego en la Norpatagonia: cómo participar

El próximo jueves 5 de marzo, en la Cámara Frutícola Agraria de Cervantes, se llevará a cabo un encuentro que tiene como objetivo la actualización de conocimiento técnico y el intercambio de experiencias entre productores y profesionales para seguir creciendo en la producción de forrajes y, especialmente, con el cultivo de maíz.

Todo sobre el Primer Encuentro de Maíz bajo Riego en la Norpatagonia

La jornada constará de dos momentos. Durante la mañana, contaremos con la presencia de especialistas en diferentes temáticas que darán cuenta de sus saberes y experiencias para compartir con los participantes.

Por la tarde, nos trasladaremos al establecimiento “Esperanza SRL” de la Familia Pili para poder participar de demostraciones a campo de maquinaria (drones, sembradoras de precisión), la disponibilidad de genética en cuanto a materiales de maíz para la zona y su adaptación y, por último, la exploración de los suelos de nuestros valles y su implicancia al momento de manejar cultivos. También contaremos con la presencia de empresas de insumos y servicios asociados a la producción de forrajes.

La actividad es libre y gratuita, requiriendo inscripción previa (accedé al link y reservá tu lugar: https://surl.li/joxomt).

Es una actividad organizada por un grupo de instituciones público-privadas que siguen pensando en el potencial de los valles irrigados de la Norpatagonia para el desarrollo y crecimiento de la región. Grupo Chacras Aapresid, CREA, Centro PyME-Adeneu, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y el INTA han contribuido para la concreción del encuentro.

Primer Encuentro de Maíz bajo Riego en la Norpatagonia: cronograma de actividades

8:30 – Convocatoria

8:45 – Bienvenida

9:00 – Presentación del sistema productivo – Francisco Pili Est. Esperanza SRL

9:30 – Maíces de alto rendimiento – Alejandro Pérez Iturbe – Productor Valle Inf Rio Colorado

10:00 – Incorporación de maíz en raciones / Suplementación estratégica – Gabriela Garcilazo EEA INTA Valle Inferior

10:30 – Manejo de maleza en cultivo de maíz – Alfonso Cerrota – Resp Técnico Grupo Chacras Aapresid

11:00 – Break

11: 15 Creando valor a través del riego por pivot – Martin Pasman – ProdPresidente Valley Argentina

11:30 – Riego en cultivos forrajeros – Simón Martínez – EEA INTA Valle Inferior

12:00 – Incorporación de nuevas áreas bajo riego – Guillermo Borrajo –Nafosa Arg

12:30 – Agriculturización de la ganadería – Nicolás García- Agrop Don Manuel.

13:00 – Almuerzo

14:00 – Actividades de actividades a campo y demostración de maquinarias

Estación 1: Conociendo los materiales de maíz disponibles en el mercado

Estación 2: Descubriendo nuestros suelos y las implicancias en el manejo

Estación 3: Incorporación de nuevas tecnologías en maquinarias:

Demostración de drones Reacondicionado de sembradoras para agricultura de precisión

17:00 – Cierre