Detectan presencia de tucuras de alas manchadas en campos neuquinos: ¿cuáles son los pasos a seguir?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el gobierno de la provincia del Neuquén y el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB INTA-CONICET), brindan recomendaciones a productores ante la detección de tucuras de alas manchadas en campos neuquinos.

Esta especie Dichroplus maculipennis, que se desarrolla principalmente en mallines y áreas de pastizales, en determinadas condiciones de población puede afectar la vegetación con consecuencias para la actividad productiva teniendo en cuenta que su presencia afecta a cultivos y pastizales.

Cabe resaltar que este insecto no representa un riesgo para la salud de las personas o de los animales, ni transmite enfermedades.

Se recomienda a los productores realizar monitoreos periódicos de sus campos para la detección temprana de tucuras. En tal sentido, se sugiere prestar atención a los estadios juveniles comúnmente llamados «mosquitas» o «saltonas», ya que en estas fases las acciones de control son más efectivas.

Utilizar productos fitosanitarios autorizados



En caso de ser necesario el control de la plaga es fundamental utilizar solamente productos fitosanitarios autorizados, respetando las recomendaciones agronómicas y cumplir con la legislación vigente.

Ejemplar de tucura de alas manchadas.



La comunicación inmediata al Centro Regional Patagonia Norte del SENASA, INTA y/o Agencias Locales de Producción del Neuquén sobre la detección de esta plaga es un pilar fundamental para el éxito de las acciones de manejo.

La notificación permite coordinar esfuerzos entre las instituciones y los productores para implementar estrategias de manejo oportuno y localizado.

Ante la sospecha de presencia de la plaga dar aviso a través del Whatsapp al 11 5700 5704 o enviando un correo electrónico a: acridios@senasa.gob.ar