Efecto de las heladas en los cultivos: especialistas argentinos coescriben la obra internacional de referencia

Francisco Gonzalez Antivilo y Rosalía Paz, de Indegap, coautores de un libro de referencia en heladas en el agro.

En un contexto donde la variabilidad climática y las heladas impactan directamente sobre los márgenes del negocio agrícola a nivel global, especialistas argentinos fueron convocados para participar en la nueva edición de Crop Physiology, la obra internacional más prestigiosa sobre fisiología vegetal editada por el gigante científico Elsevier.

El equipo de Indegap (Centro de Eficiencia Productiva) es coautor del capítulo «Low temperature stress in crops» (el impacto de las heladas y las bajas temperaturas en los cultivos). Este material es considerado hoy la referencia técnica definitiva a nivel mundial para proyectar y proteger el rendimiento de las plantas bajo condiciones de frío extremo.

El agro argentino y el conocimiento sobre impacto de las heladas y las bajas temperaturas

Más allá de la relevancia editorial, la participación de estos expertos subraya el posicionamiento y la evolución de la gestión agrícola del país. Formados en el máximo nivel académico, los autores lideran hoy una empresa nacional de servicios productivos única en su tipo: su foco es traducir todo ese rigor analítico global en protocolos operativos directos en la finca, asegurando que el conocimiento técnico se transforme en mitigación de riesgo y rentabilidad medible para el productor.

«En la agricultura actual, el margen de error es mínimo. No podemos gestionar el riesgo climático basándonos en la intuición o en recetas históricas. Ser convocados para esta obra de prestigio mundial valida nuestro modelo de trabajo privado: aplicar el nivel técnico más alto del mundo para resolver problemas económicos reales. Usamos la probabilidad estadística y la fisiología para que el capital del inversor no quede expuesto al azar de una helada», señalaron los directivos de Indegap.

Como parte de este lanzamiento internacional, próximamente se llevará a cabo en el país la presentación oficial y exclusiva de la obra para Latinoamérica. El evento convocará a referentes de la producción para analizar las nuevas herramientas de competitividad frente al duro escenario climático actual.

