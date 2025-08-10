El crecimiento de la genética ganadera en Río Negro: de General Conesa directo a competir en Palermo

La cabaña La Laguna, ubicada en General Conesa, es sinónimo de genética ganadera en Río Negro. Propiedad de Julián Lavayén, recientemente la cabaña estuvo presente en la Rural de Palermo, donde un toro y una vaquillona Angus criados en el establecimiento se midieron con lo mejor de la raza a nivel nacional.

Los Lavayén han sido pioneros en Angus en la Patagonia. “Entre el 60 y el 70, mi abuelo y mi papá trajeron las primeras vacas y las primeras vacas negras a la zona”, cuenta Julián Lavayén a Río Negro Rural, mientras preparaban sus animales para competir en la arena palermitana hace algunos días atrás.

Julián es veterinario y comenzó con la cabaña La Laguna en el 2001. Pero este presente ya cuenta con varios años que lo sustentan. “Antes hacíamos rodeo general, en esa época no había cabañas en Conesa pero siempre teníamos buena hacienda, mi viejo vendía muchas vaquillonas y también teníamos algo bajo riego”, dice el productor ganadero.

Julián Lavayén, de cabaña La Laguna de General Conesa, presente en la Expo Rural de Palermo. Foto: Enrique García Medina.



El comienzo de La Laguna no fue para nada fácil. “En el 2001 arranque con la cabaña, nos agarró la sequía y nos dio un sacudón muy fuerte, se nos murieron un montón de vacas, las de pedigrí se nos murieron todas”, recuerda de aquellos comienzos.

Continúa Julián: “Después de este período seguimos dando continuidad a la actividad, arrancaron las exposiciones, empezamos a ir y nos fue bien, a sacar grandes campeones. Y así seguimos invirtiendo y evolucionando”.

Cabaña La Laguna junto a Cabaña Don Fioto (Stroeder), de Luciano Correndo, son los encargados de hacer el único remate anual de cabañas en Río Negro que este año llega a su novena edición. “Ya llevamos nueve años y hace dos años que vinimos a Palermo por primera vez, esta es la segunda…”, comenta Julián.

“Lo importante cuando uno viene a Palermo es mostrar lo que uno hace, después el jurado puede tener gustos diferentes, esto es una vidriera”. Julián Lavayén, de cabaña La Laguna, en General Conesa.

“El año pasado vinimos por primera vez con el gran campeón que salió allá de la Nacional Patagónica de Angus y lo trajimos a Palermo donde sacamos un segundo premio. Lo importante cuando uno viene a Palermo es mostrar lo que uno hace, después el jurado puede tener gustos diferentes, esto es una vidriera”, sostiene el productor.

Evolución de la genética ganadera en Río Negro



Consultado respecto del cambio que experimentó la ganadería de Río Negro respecto de que antes era importador de genética y ahora un referente en la actividad Lavayén expresó que eso es “la evolución de tantos años, la inseminación, ya son 25 años desde que comenzamos. Yo arranqué inseminando, ya existían todas las técnicas en ese entonces que es lo que permite evolucionar genéticamente”.

El productor de Conesa atendiendo a uno de los animales que llevó a Palermo a fines de julio.



“Estos animales que ves acá son todos de fertilización in vitro. De los animales que están en Palermo el 60 o 70% son hijos de fertilización in vitro o de lavaje embrionario, que los crió otra vaca. Lo que permite esa técnica es que a la vaca uno le puede sacar más terneros por año que si la preñás”, ilustra.

“Es evolución genética, también permite adelantar una generación porque con esa técnica, aunque la vaca no esté madura sexualmente se le puede sacar los folículos y capaz a los dos años todavía no está preñada y vos ya tenés un ternero de ella”, sostuvo el productor.