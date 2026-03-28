El destete precoz gana terreno en la Región Sur de Río Negro y mejora la eficiencia ganadera en bovinos

El destete precoz se consolida como una herramienta clave para la ganadería en la Región Sur de Río Negro. En localidades como Valcheta y Ramos Mexía, productores comenzaron a implementar esta técnica con resultados que ya muestran impactos concretos en la productividad y en la sustentabilidad de los sistemas.

La práctica consiste en separar al ternero de la madre a partir de los 30 días de vida y alimentarlo con una dieta basada en concentrados proteicos y cereales. De este modo, se reduce la demanda nutricional sobre la vaca, permitiendo que recupere su estado corporal en contextos donde la oferta forrajera es limitada, como ocurre en años de sequía.

En un escenario climático adverso, donde la disponibilidad de pasto se vuelve un factor crítico, el destete precoz aparece como una estrategia que permite sostener la producción. Al disminuir la exigencia sobre las vacas en lactancia, los productores logran mejorar los índices reproductivos, un aspecto clave para la continuidad de los rodeos.

Una práctica que refleja los cambios en la condición corporal



Los resultados obtenidos en la zona reflejan este cambio. Un grupo de 17 productores que adoptaron la técnica registró mejoras significativas en la condición corporal de sus animales. En términos reproductivos, el porcentaje de preñez esperado pasó de un 40% a un 70%, lo que representa un salto importante en la eficiencia del sistema.

Productores que adoptaron la técnica de destete precoz observaron mejoras significativas en la condición corporal de los animales.



Además, se observó una disminución en el descarte de vacas por bajo estado corporal, una situación frecuente en años difíciles desde el punto de vista forrajero. En este sentido, la técnica no solo mejora los indicadores productivos, sino que también contribuye a sostener el capital ganadero.

Otro de los aspectos destacados es el desempeño de los terneros. A partir de la implementación del destete precoz, los animales alcanzaron un peso promedio de 200 kilos en apenas 90 días. Este resultado implica un adelanto de aproximadamente 11 meses respecto de los sistemas tradicionales de cría, donde el crecimiento depende en mayor medida del pastizal natural.

«El destete precoz puede duplicar la producción de carne por hectárea, combinando mejores índices reproductivos con un crecimiento más eficiente de los terneros».

Este cambio tiene un impacto directo en la economía de los establecimientos. Al acortar los tiempos de engorde y adelantar la salida al mercado, los productores logran mejorar la rotación del capital y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Reducir presión de pastoreo en los campos



Al mismo tiempo, la técnica permite reducir la presión de pastoreo sobre los campos naturales. En zonas como Valcheta y Ramos Mexía, donde los sistemas se apoyan fuertemente en el uso del pastizal, esta reducción resulta clave para preservar el recurso y evitar su degradación.

La técnica de destete precoz no solo mejora los indicadores productivos, sino que también contribuye a sostener el capital ganadero.



De acuerdo con los técnicos que acompañan estos procesos, el destete precoz puede duplicar la producción de carne por hectárea, combinando mejores índices reproductivos con un crecimiento más eficiente de los terneros. Este aspecto cobra especial relevancia en contextos donde la disponibilidad de superficie no puede expandirse y la mejora debe lograrse a partir de la intensificación del manejo.

Sin embargo, la adopción de la técnica no estuvo exenta de desafíos. Para muchos pequeños productores, la idea de separar al ternero de la madre en forma temprana generó inicialmente dudas y resistencia. El “miedo” a implementar un manejo diferente al tradicional fue uno de los principales obstáculos.

«Al acortar los tiempos de engorde y adelantar la salida al mercado, los productores logran mejorar la rotación del capital y optimizar el uso de los recursos disponibles».

En este punto, el acompañamiento técnico resultó determinante. A través del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Producción de Río Negro, los productores pudieron acceder a capacitación, asesoramiento y seguimiento en la implementación de la práctica.

Este proceso permitió no solo incorporar la técnica, sino también comprender su lógica y sus beneficios, favoreciendo un cambio cultural dentro de los sistemas productivos.

Hoy, con resultados a la vista, el destete precoz comienza a consolidarse como una herramienta estratégica para la región. En un contexto marcado por la variabilidad climática y la necesidad de mejorar la eficiencia, su adopción aparece como una alternativa concreta para sostener la actividad ganadera.

La experiencia de Valcheta y Ramos Mexía muestra que, con acompañamiento técnico y adaptación a las condiciones locales, es posible transformar los sistemas productivos y generar mejoras significativas en un corto plazo.

En este camino, la articulación entre instituciones y productores se presenta como un factor clave para seguir promoviendo prácticas que permitan enfrentar los desafíos del sector y fortalecer la ganadería en la región sur de la provincia.



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