La condición corporal en la ganadería: cómo se determina, por qué es tan importante y los momentos clave

Muchos productores ganaderos, por falta de interés o falta de capacitación, no le dan la importancia a los beneficios que nos brinda el seguimiento de la condición corporal del rodeo en el transcurso del año para obtener buenos resultados.

Les aseguro que si un día determinan la condición corporal y analizan bien sus resultados, lo van a seguir haciendo todos los años. Hay que tomar conciencia de la importancia de la obtención de los datos para poder analizarlos.

La determinación de la condición corporal es una herramienta que nos permite manejar y regular la alimentación de los vacunos para la obtención de mejores resultados productivos y reproductivos.

En un comienzo, cuando uno no tiene experiencia, la determinación de la condición corporal (CC) consiste en palpar con los dedos la grasa subcutánea presente en el costillar, en la punta de anca, en la punta de nalga, en el espinazo y en la cavidad de la encoladura. Después, una vez que uno se hizo canchero, se determina a ojo.

Dependiendo de la grasa palpada u observada en esas zonas del cuerpo, la CC se clasifica según Escala de Lowman, que se adjunta seguidamente.

Condición corporal Estado 1 Muy flaca 2 Flaca 3 Óptima 4 Gorda 5 Muy gorda

La determinación de la condición corporal a ojo es una medición subjetiva; es decir, lo que mida una persona puede ser diferente a lo que mida otra. Pero no puede haber entre dos personas experimentadas que determinen al mismo tiempo la condición corporal una diferencia superior a 0,5 grados.

Con la práctica, uno puede empezar a dividir los grados de la escala en cuartos (2,00-2,25-2,50-2,75-3,00), por ejemplo.

En vez de pesar los animales, se determina su CC porque la vaca, cuando está preñada, aumenta de peso debido al aumento del peso del feto, de la placenta y de los líquidos placentarios, con lo cual, si la pesamos en una balanza en ese estado, nos daría un peso falso.

Los mejores momentos para determinar la CC son en el tacto, previo al parto y a comienzos del servicio.

E n el tacto , la vaca debe tener una CC igual o mayor a 3, para poder entrar al invierno en buen estado corporal (buen contenido de grasa) y llegar con mayor probabilidad al parto con una CC igual o mayor a 3.

, la vaca debe tener una CC igual o mayor a 3, para poder entrar al invierno en buen estado corporal (buen contenido de grasa) y llegar con mayor probabilidad al parto con una CC igual o mayor a 3. En el parto , la vaca debe llegar con una CC, como se dijo, igual o mayor a 3, ya que cuanto mejor sea la alimentación en el preparto, más rápida será la aparición de su primer celo postparto, con lo cual tiene mayores posibilidades de preñarse en los comienzos del servicio.

, la vaca debe llegar con una CC, como se dijo, igual o mayor a 3, ya que cuanto mejor sea la alimentación en el preparto, más rápida será la aparición de su primer celo postparto, con lo cual tiene mayores posibilidades de preñarse en los comienzos del servicio. Después del parto , la vaca debe alimentarse bien, ya que cuanto mejor sea, más fértil será ese primer celo posparto. Además, su lactancia será mejor y obtendrá un ternero de mayor peso al destete.

, la vaca debe alimentarse bien, ya que cuanto mejor sea, más fértil será ese primer celo posparto. Además, su lactancia será mejor y obtendrá un ternero de mayor peso al destete. Al comienzo del servicio, la vaca debe llegar con una CC igual o mayor a 3, ya que cuanto mayor sea esa CC, mayor será el porcentaje de preñez obtenido, siempre y cuando durante el servicio la vaca no pierda peso. Eso se observa en el gráfico de líneas adjunto.

Determinando la CC a comienzo del servicio, nos predice con bastante certeza el resultado de preñez que se va a obtener en el servicio.

Si la vaca llega al tacto o al parto con una baja condición corporal, hay que cambiarle el tipo y nivel de nutrición. Si la CC es muy baja a comienzo del servicio, además de tener que darle una excelente alimentación, habría que pensar en hacerle un destete precoz o temporario; si no, lo más probable es que el porcentaje de preñez que se obtenga durante el servicio sea muy bajo.

Si la corrección de la alimentación se realiza en el tacto, se está a tiempo para obtener un buen resultado de preñez y que esta sea una preñez adelantada. Si la corrección se realiza en el parto, hay posibilidades de obtener un buen porcentaje de preñez, pero con una preñez más atrasada. En cambio, si la vaca llega al servicio flaca, ya el mal resultado de preñez está definido. Por eso en la cría, las normas de manejo y alimentación se tienen que planificar con tiempo.

Condición corporal en la ganadería bovina: caso real

En un campo de cría ubicado en la provincia de Buenos Aires se midió el resultado de la preñez según la condición corporal determinada al inicio del servicio sobre 2447 vacas.

El servicio se realizó durante los meses de octubre, noviembre y diciembre (90 días), y el tacto rectal se realizó en marzo del año siguiente.

Como se puede ver en el gráfico de barras previo, en la medida que la CC es más alta, a comienzos del servicio los porcentajes de preñez obtenidos aumentan. En el mismo se observa que en este caso los mejores porcentajes se dieron a partir de una condición corporal de 3,75 a más, pero tener en el campo todas las vacas en condición 4 o más, significa que la carga del campo es baja y eso afecta la rentabilidad.

La producción y el buen manejo de las pasturas, verdeos y/o campos naturales, es primordial para poder mantener o lograr las mejoras de la CC. La condición corporal es una de las herramientas de manejo más necesarias para obtener buenos resultados, pero no es la única.

Tener buen personal bien capacitado y comprometido con lo que hace, realizar un buen plan sanitario que cubra todas las enfermedades en especial las reproductivas, brindarles a las vacas una alimentación suficiente para cubrir todos los requerimientos nutritivos según su estado fisiológico, realizar un correcto manejo durante todo el año, tener buenas instalaciones para poder trabajar correctamente con los animales, y elegir razas con buena genética que se adapten al ambiente, en el cual las vacas van a producir, son normas básicas para lograr obtener un rodeo eficiente y productivo.

La determinación de la condición corporal, es una norma de manejo universal que no depende de la zona en donde estemos, ni de la raza que tengamos. Depende de que usted la quiera hacer o no.

(*) Ing. P.A. Emilio Vernet. WhatsApp: +549 (11) 3276-2189

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