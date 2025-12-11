El Gobierno declaró alerta sanitaria por sarna ovina en un sector de la Patagonia: cuáles son las medidas de prevención

Para evitar más casos de sarna ovina en la Patagonia, el Gobierno declaró alerta sanitaria en varias regiones de Chubut

El Gobierno tomó la decisión de declarar alerta sanitaria en Chubut como una medida de prevención para evitar que se propague la sarna ovina en regiones libres de la enfermedad. La iniciativa fue aprobada por el Senasa y se publicó en el Boletín Oficial.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) precisó que la alerta sanitaria se declaró en los departamentos de Gastre, Telsen, Cushamen, Languineo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.

Como forma de prevención, indicaron que se deberá adoptar y/o fortalecer todas las tareas de vigilancia, prevención, control y erradicación de esta parasitosis, «ante un incremento de focos registrados en la provincia en los últimos años».

Desde el Senasa indicaron que es necesarios que se realicen acciones de notificación inmediata para la detección temprana y los procedimientos sanitarios para «la atención de eventuales brotes de sarna ovina».

Medidas para prevenir más casos de sarna ovina

El organismo nacional informó que ante el posible hallazgo de la enfermedad, se deberá denunciar de forma obligatoria e inmediata al Senasa. Tras eso tendrán que realizar el tratamiento antisárnico sobre toda la majad del predio afectado, el cual se llevará a cabo por veterinarios acreditados o personal capacitado de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) de Chubut.

En tanto también se reforzarán los controles sobre el traslado de los ovinos. En este sentido explicaron que para poder moverlos, deberán antes:

Cumplir con un tratamiento antisárnico de la totalidad de los animales. El mismo consiste en realizar 2 baños por inmersión —con un intervalo mínimo de 10 a 12 días—, efectuando el segundo dentro de los 7 días previos a efectuar el traslado.

Presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial, que acompañará al Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

Realizar un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino.

En tanto a los movimientos de ovinos para faena inmediata, precisaron que quienes tengan como destino un frigorífico con tránsito federal solo deberán contar con la autorización oficial del Senasa, pero para los traslados hacia otros establecimientos faenadores (sin tránsito federal) se deberá contar con el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial o el Certificado emitido por la COPROSA chubutense.

«La nueva normativa no solo busca disminuir los focos en Chubut, sino también evitar que la enfermedad se disperse a la provincia de Santa Cruz —declarada libre en 2023—, ya que su propagación implica un riesgo tanto para la salud animal como para la continuidad de las actividades productivas y comerciales de la región», remarcaron.