Incendios forestales por rayos en Neuquén: las tormentas desataron varios focos que obligaron a un amplio operativo

Debido a las tormentas eléctricas registradas los últimos días en Neuquén, se detectaron varios focos de incendios forestales que afectaron distintos puntos del parque Nacional Lanín. La situación activó un amplio operativo de brigadistas y afortunadamente, luego de horas intensas, se comunicó que lograron controlarlos.

En un nuevo parte, el Parque Nacional Lanín informó cómo es la situación en los focos de incendios que se detectaron debido a las últimas «descargas eléctricas en zona norte y sur del parque». En este sentido detalló que se lograron extinguir al menos tres incendios, en tanto uno aún está siendo controlado.

En el parte se precisó lo siguiente:

R20 Las Taguas Estado:

Extinguido (09/12/2025 15:08)

Origen: Rayo

Superficie estimada: 100 m2 (10 x 10) Altitud: 1185 msnm

Extinguido (09/12/2025 15:08) Origen: Rayo Superficie estimada: 100 m2 (10 x 10) Altitud: 1185 msnm R20 Villa Hermosa

Estado: Extinguido (09/12/2025 14:00hs)

Origen: Rayo

Superficie estimada: 25 m2 (5 x5)

Altitud: 1130 msnm

Estado: Extinguido (09/12/2025 14:00hs) Origen: Rayo Superficie estimada: 25 m2 (5 x5) Altitud: 1130 msnm R20 Ruca Ñire

Estado: Extinguido (10/12/2025 12:40 hs)

Origen: Rayo

Superficie estimada: 900 m2 (30×30)

Altitud: 1100 msnm

Estado: Extinguido (10/12/2025 12:40 hs) Origen: Rayo Superficie estimada: 900 m2 (30×30) Altitud: 1100 msnm R20 Arroyo Ñac (Arroyo Corcovado) – zona norte

Estado: Contenido

Origen: Rayo

Superficie estimada: 100 m2 (10×10)

Altitud: 1516 msnm

Gran operativo por alerta de incendios forestales en Neuquén

Las autoridades del Parque Lanín informaron que el operativo contó con la participación de un helicóptero 407 del Serv. Nacional de Manejo de Fuego de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) que se encargó de realizar total 12 descargas de agua.

«Los 10 brigadistas de incendios forestales ICE Sur arribaron vía lacustre (Prefectura Naval Argentina) a la margen sur del Lago Lácar —a la altura aproximada de Ruca Ñire— para iniciar el ascenso a pie hacia el punto informado, donde trabajaron con herramientas manuales», explicaron.

También indicaron que al cierre de la jornada del miércoles se recibió la denuncia de otro posible foco ígneo en uno de los valles del cerro Espeleta, pero luego de una revisión se descartó ya que no detectaron ninguna columna de humo en el sector reportado.

Por la tarde, sumaron la denuncia de otro poblador que informó sobre la presencia de una columna de humo en la zona de Laguna Verde. «Inmediatamente 8 brigadistas del ICE Norte y 5 brigadistas del Sistema Provincial Manejo de Fuego Neuquén se desplazaron hacia el sector donde se trabajó en un incendio de araucarias secas y caña colihue y afianzar la línea de defensa. Asimismo, el helicóptero de Manejo de Fuego Nacional realizó 18 descargas de agua», detallaron.

Si bien los focos fueron contenidos y controlados, el Parque Lanín remarcó que «continúa monitoreando y trabajando en las tres zonas por la posible aparición de nuevos focos».