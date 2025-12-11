Vaca Muerta volvió a temblar: un sismo de 3,1 sacudió la zona y se sintió cerca de tres ciudades neuquinas

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) compartió un nuevo informe donde reportó un temblor que se registró durante la madrugada de este jueves 11 de diciembre en la zona de Vaca Muerta. El sismo fue en cercanías de tres ciudades neuquinas.

El Inpres detalló que el sismo se registró a las 3:56 de esta madrugada. Su magnitud fue de 3.1 en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 7 kilómetros.

Respecto al epicentro detallaron que se ubicó a 75 km al oeste de Neuquén; 89 km al este de Zapala; 130 km al oeste de Gral Roca -38.724 (lat) -69.062 (long)

Según el mapa compartido por el Instituto, el temblor alcanzó principalmente a tres localidades neuquinas: Sauzal Bonito, Cutral Co y Añelo, aunque no descartan que se hayan sentido en otros puntos limítrofes.

Vaca Muerta: aseguran que 2025 es el año con más sismos en la historia de Neuquén

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y Observatorio de Sismicidad Inducida, del total de sismos registrados en 2025, 79 están asociados a la actividad de fracking, mientras que únicamente 19 responden a mecanismos naturales.

Con estas cifras, la provincia superó hace algunas semanas el récord de temblores inducidos que tenía el año 2023, cuando se contabilizaron 67 eventos de este tipo. Así, 2025 se convierte en el año con mayor cantidad de sismos en la historia reciente de Neuquén.

Según los especialistas, los últimos temblores se produjeron en áreas con actividad reciente de fractura hidráulica, como Bandurria Sur y Bajada del Palo, así como en pozos que cesaron su actividad hace pocas semanas, como La Amarga Chica.