El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología tras la renuncia de César Lencina

El Gobierno nacional designó al economista Ricardo Fernando Crespo como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología, en reemplazo de César Oscar Lencina, quien dejó el cargo después de denunciar presuntos maltratos, problemas de funcionamiento interno y falta de acompañamiento institucional.

La designación estuvo a cargo de Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete, actualmente conducida por Diego Santilli.

Quién es Ricardo Fernando Crespo, el nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología

Crespo es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA), doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor en Economía por la Universidad de Ámsterdam. Además, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Antes de incorporarse al Gobierno, se desempeñó como vicerrector de Investigación y de Asuntos Académicos de la Universidad Austral.

La renuncia de César Lencina y las denuncias por maltrato

El cambio de autoridades se produjo luego de que Lencina presentara su renuncia indeclinable, con efecto desde el 29 de octubre, mediante una nota dirigida a Baravalle y con copia al jefe de Gabinete.

El exfuncionario había asumido el 22 de septiembre, a través del Decreto 1056/2026, y permaneció poco más de un mes en el cargo. En su presentación formal expuso dificultades para desarrollar sus tareas y cuestionó el funcionamiento interno de la dependencia.

Entre los motivos de su salida mencionó la falta de “una comunicación eficiente y soporte institucional”. También denunció situaciones de “destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo”.

Lencina sostuvo que esas conductas no coincidían con su trayectoria profesional ni con su manera de conducir equipos. Ante las dificultades que, según planteó, le impedían sostener el funcionamiento cotidiano del área, decidió dar un paso al costado.

Con la llegada de Crespo, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología inicia una nueva etapa de conducción, luego de una renuncia atravesada por cuestionamientos sobre el clima laboral y la organización interna.