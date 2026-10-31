Protestas en Alemania contra el gobierno: saqueos y ataques a la policía con bombas molotov 

En medio de una jornada de protestas contra el gobierno alemán, grupos de encapuchados saquearon comercios en Frankfurt durante la noche de este sábado. Los incidentes se produjeron después de que decenas de miles de jóvenes se movilizaran en las principales ciudades del país para reclamar más inversión en educación y medidas frente al aumento del costo de vida.

Las manifestaciones fueron convocadas por el grupo “Gen Z regelt!” (¡La Generación Z se encarga!) y se realizaron en 34 ciudades, entre ellas Berlín, Frankfurt y Múnich. Las movilizaciones forman parte de una ola de protestas juveniles que se extendió por distintos países europeos durante este año.

En Frankfurt, al menos dos comercios fueron saqueados y varios más sufrieron daños, según constató un periodista de Reuters. La policía intentaba controlar la situación en el centro de la ciudad, donde también se registraron ataques contra las fuerzas de seguridad.

“Los disturbios violentos continúan”, informó la policía local en un mensaje publicado en X. Además, denunció que habían roto las vidrieras de varios negocios y que arrojaban bombas molotov contra agentes policiales. Las autoridades pidieron a los transeúntes que evitaran el centro o abandonaran la zona.

Los episodios de violencia también se habían registrado en otras ciudades. En Colonia, donde se concentró una de las mayores manifestaciones, la policía utilizó camiones hidrantes para dispersar a los participantes después de denunciar que habían atacado a los agentes con fuegos artificiales y otros proyectiles.

“No toleraremos la violencia contra los trabajadores de emergencias”, advirtió la policía de Colonia en un comunicado, después de que debieran interrumpir una marcha. En Frankfurt, otra movilización también había sido detenida temporalmente por el uso de pirotecnia.

En Berlín, un grupo de personas lanzó botellas y huevos, mientras que en Hamburgo algunos manifestantes levantaron barricadas y les prendieron fuego. En distintos puntos del país, los efectivos utilizaron gas pimienta, informó el diario alemán Bild.

Las cifras oficiales difundidas durante la tarde indicaban una convocatoria menor a la esperada por los organizadores, que inicialmente habían previsto la participación de 182.000 personas. Las policías de Frankfurt, Múnich y Berlín informaron que habían contabilizado hasta 18.000 manifestantes, frente a los aproximadamente 36.000 que figuraban en el sitio web de la organización.

Los movilizados salieron a las calles con pancartas con consignas como “Es hora de resistir” y “Merz debe irse”, en referencia al canciller conservador Friedrich Merz.

El movimiento rechaza el servicio militar obligatorio y reclama mayores inversiones en educación, en un contexto en el que muchos jóvenes alemanes enfrentan dificultades por el encarecimiento del costo de vida. También cuestiona el aumento del gasto en defensa y un nuevo programa de servicio voluntario destinado a reforzar las fuerzas armadas, que podría abrir la puerta al restablecimiento de la conscripción.

“La situación de los jóvenes es precaria y, aun así, siguen sin ser escuchados”, declaró Veronika Dinter, portavoz del movimiento.

Las protestas alemanas se inscriben en una serie de movilizaciones protagonizadas por la Generación Z en Europa. En Serbia, el activismo estudiantil contribuyó a desplazar del poder electoral al histórico liderazgo del país, mientras que en Francia las manifestaciones derivaron en enfrentamientos, saqueos y disturbios.

Este mismo sábado, cientos de miles de personas se manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo contra el alto costo de vida. Las movilizaciones también terminaron con incidentes en distintas ciudades.