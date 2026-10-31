Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima realizada en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La cantante y el conductor celebraron su unión junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo.

La pareja eligió una fecha especial para formalizar su relación: se conocieron hace tres años durante una fiesta de Halloween. La ceremonia se realizó al aire libre, en un jardín rodeado de vegetación, y una fotografía del encuentro comenzó a circular en redes sociales a través de la cuenta de X FandomAguerrid.

En la imagen se ve a los novios tomados de la mano, mientras sus invitados los rodean y acompañan con aplausos. Lali lució un vestido blanco largo, de caída fluida y con una cola extendida sobre el césped. Rosemblat, por su parte, eligió un traje beige claro.

La ambientación incluyó sillones, mesas bajas, alfombras persas y sombrillas blancas. También se destacó un sector decorado con flores blancas.

La historia de amor de Lali y Pedro Rosemblat

El anuncio del casamiento había llegado de manera espontánea durante uno de los últimos shows de Lali en el estadio de River Plate. “Me caso, taradas”, gritó la artista ante el público.

La frase sorprendió a sus seguidores, especialmente porque en otras oportunidades había manifestado sus reparos frente a la idea de celebrar una boda. “Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche”, había dicho anteriormente en el programa LAM, de América.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Frontera, la cantante explicó que la celebración sería sencilla y pensada para compartir con sus seres queridos.

“A veces me dicen que voy a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros, pero no. Nada de eso va a pasar. Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor”, contó.

Quiénes fueron los invitados al casamiento

Entre los invitados que acompañaron a la pareja estuvieron Dillom, Cande Vetrano, Juliana Gattas, Andrés Gil, Peter Lanzani, Benjamín Rojas, Justina Bustos, Nicolás Merlin, Damián Betular, Tomás Rebord y Ofelia Fernández.

También asistieron Mery del Cerro y Meme Bouquet, entre otros amigos y figuras cercanas a los novios.