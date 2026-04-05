Evento ganadero top en Bariloche: con 700 animales anotados, la Sociedad Rural debuta en el circuito de remates feria de Río Negro

Una buena cantidad de animales anotados y la promesa de asistencia de los compradores promete un gran primer remate de hacienda en Bariloche.

Con una expectativa que crece día a día y el respaldo de productores, compradores y la propia institucionalidad rural, San Carlos de Bariloche se prepara para vivir un hecho inédito: la realización del primer remate feria de hacienda general en la historia de su Sociedad Rural.

La cita, prevista para el 9 de abril en instalaciones de la Sociedad Rural de Bariloche, no solo representa una oportunidad comercial para la zona y sus productores, sino también un hito que podría redefinir la dinámica ganadera de toda la región cordillerana.

La iniciativa comenzó a gestarse hace más de un año, en conversaciones entre la consignataria organizadora y la comisión directiva de la entidad local que comanda Leandro Ballerini, quien también es presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro. “Este remate hace ya un tiempo largo lo veníamos hablando… más de un año”, explicó a Río Negro Rural Mariano Massini, uno de los impulsores de esta iniciativa.

La idea fue tomando forma a partir de una necesidad concreta: generar un espacio transparente, accesible a todos los productores, tanto en su rol de compradores o vendedores, y competitivo para la comercialización de hacienda, algo que hasta ahora no tenía desarrollo pleno en la zona.

Una herramienta clave para todos los productores



“Los remates feria se han convertido en una herramienta muy importante para todos los productores, donde todo es muy transparente, muy claro, tanto para el que adquiere animales para su negocio o campo, como para el que vende su hacienda a la mejor oferta”, señaló Massini a este medio, quien destacó además el valor inclusivo del sistema.

Remate de la firma Otermin-Massini en otras plazas ganaderas, a las que ahora se suma Bariloche.



“Ayuda tanto al productor grande como al chico. En un remate podés mandar cinco animales o quinientos, y todos compiten en igualdad de condiciones”, expresó el consignatario de hacienda.

La lógica del remate, basada en la conformación de lotes homogéneos -clasificados por peso, sexo y categoría- permite que incluso pequeños volúmenes logren mejores condiciones de venta. “El productor que manda cinco animales vende igual que el que manda cien. Eso es muy importante”, remarcó Massini.

“Ayuda tanto al productor grande como al chico. En un remate podés mandar cinco animales o quinientos, y todos compiten en igualdad de condiciones” Mariano Massini, de la firma Otermin-Massini SAS.

Pero más allá del formato comercial, el contexto también juega un papel clave. La región cordillerana atraviesa una situación compleja, marcada por la sequía y los incendios recientes. En ese escenario, el remate aparece como una herramienta estratégica. “Es una situación un tanto más complicada que otros años, y este remate puede ser una muy buena herramienta para mejorar las ventas”, afirmó el consignatario.

Una convocatoria que supera expectativas



La convocatoria ya muestra señales alentadoras. Se espera un encierre cercano a los 700 animales, una cifra significativa tratándose de una primera edición. Este volumen de hacienda podría incrementarse porque todavía está abierta la inscripción para consignar hacienda. “Para ser la primera vez en la historia de la Sociedad Rural de Bariloche, es un remate más que interesante”, sostuvo Massini.

El martillo de Guillermo Ayerra será el encargado de lograr los mejores valores de compra-venta en el remate de Bariloche.



La hacienda llegará desde distintos puntos de la región: Bariloche, la Línea Sur, Neuquén e incluso zonas más alejadas del sur del país, lo que confirma el carácter abierto y federal de la propuesta. “Es bien democrático: cualquiera que quiera vender puede llevar sus animales”, resumió Massini.

Del lado de la demanda, el panorama también es auspicioso. Compradores de distintos puntos de Río Negro, Neuquén y la Patagonia ya confirmaron su presencia. Feedloteros, invernadores y operadores de distintas escalas confluirán en Bariloche atraídos por la posibilidad de acceder a una oferta variada y bien presentada, tal como acostumbra la consignataria con sede en la localidad de Río Colorado.

“Los remates feria se han convertido en una herramienta muy importante para todos los productores, donde todo es muy transparente, muy claro, tanto para el que adquiere animales para su negocio o campo, como para el que vende su hacienda a la mejor oferta». Mariano Massini, de la firma Otermin-Massini SAS.

En esta oportunidad, la responsabilidad del martillo recaerá sobre la figura de Guillermo Ayerra, un experimentado y reconocido subastador de hacienda de la región.

“Los compradores más importantes de la provincia se encuentran en el lugar, y eso hace que los precios sean mejores”, explicó el consignatario. En ese sentido, el remate no solo mejora las condiciones de venta, sino que también genera competencia y dinamiza el mercado.

Diversidad, logística y financiamiento



La diversidad de la oferta será otro de los puntos fuertes. Se prevé una composición típica de remate general: terneros, novillitos, vaquillonas, vacas para faena, vientres y hasta oportunidades puntuales como animales con destino específico. “Hay de todo, como en todos los remates feria”, detalló Massini.

La hacienda para el remate comienza a ingresar al predio de la Sociedad Rural de Bariloche a partir del 7 de abril.



Detrás de la organización hay un trabajo logístico intenso: armado de corrales, coordinación de ingresos, servicios de transporte y hasta la planificación del tradicional almuerzo previo. “Estamos viendo cómo organizar todo para que salga lo mejor posible”, comentó el consignatario, destacando también el acompañamiento institucional y del sector público.

“Hay muchos colegas que ya nos prometieron asistencia al remate, así que por ese lado estamos tranquilos porque contamos con el acompañamiento de esa gente que siempre nos da una mano en este tipo de eventos”, resaltó Massini.

“Hay muchos colegas que ya nos prometieron asistencia al remate, así que por ese lado estamos tranquilos porque contamos con el acompañamiento de esa gente que siempre nos da una mano en este tipo de eventos”. Mariano Massini, de la firma Otermin-Massini SAS.

En paralelo a la comercialización de los animales, la consignataria aporta herramientas financieras clave para facilitar las operaciones. Tarjetas agropecuarias y plazos de pago adaptados a cada categoría de hacienda permiten ampliar la participación de los productores. “La hacienda de invernada sale con 30 y 60 días, y algunos lotes pueden tener plazos mayores”, explicó Massini para este encuentro en Bariloche.

Un impacto económico y un paso histórico



El impacto de este tipo de eventos va más allá de la compra-venta de hacienda bovina. En términos económicos, un remate moviliza recursos significativos en la localidad. “Es un movimiento importante para el pueblo, porque la mayoría de los compradores vienen de afuera y el dinero queda en la zona”, subrayó el consignatario.

La consignataria también tiene un servicio de flete ganadero para el traslado de hacienda que cubre varias provincias.



Sin embargo, lo que está en juego en esta oportunidad es algo aún más profundo: la consolidación de Bariloche como plaza ganadera, que puede seguir creciendo y aportando mayor valor a la ganadería de Río Negro.

A pesar de su historia productiva, la ciudad nunca había desarrollado un remate de estas características. “Es una buena plaza, siempre lo fue. Por ahí faltaban algunos que se animaran”, reflexionó Massini, frente a la consulta de por qué ahora y no antes la realización de esta subasta de hacienda.

“Es un movimiento importante para el pueblo, porque la mayoría de los compradores vienen de afuera y el dinero queda en la zona”. Mariano Massini, de la firma Otermin-Massini SAS.

Ese espíritu emprendedor, combinado con experiencia y respaldo, es el que hoy impulsa esta primera edición. “Nos gustan los desafíos nuevos y creemos que estamos preparados para asumir este compromiso”, afirmó el consignatario.

La expectativa es clara: que este debut sea el punto de partida de un ciclo sostenido. “Remarcar que es la primera vez en la historia de la Sociedad Rural de Bariloche que se realiza una convocatoria de este tipo es un dato muy importante para nosotros y para la localidad”, dijo Massini, y agregó: “Esperamos que la gente acompañe, que vaya, que apoye. Hay muchos colegas que ya nos dijeron que van a estar”.

La consignataria Otermin-Massini SAS tiene sus oficinas centrales en Río Colorado.



Así, entre corrales que comienzan a poblarse a partir del próximo martes 7 de abril cuando comienza el ingreso de hacienda y una logística que se ajusta en los detalles finales, Bariloche se encamina a escribir una nueva página en su historia rural. Un primer remate que no solo busca buenos precios, sino también abrir una puerta: la de un mercado más transparente, integrado y con proyección para toda la Patagonia.



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