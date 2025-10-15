Expo Bovinos 2025 en Neuquén: un punto de encuentro para toda la comunidad rural

Como cada año en primavera, coincidiendo con los tiempos del campo en los que los productores renuevan o refuerzan sus planteles de reproductores, la Sociedad Rural del Neuquén abre sus puertas a productores, profesionales, estudiantes y público en general para ser parte de la Expo Bovinos 2025, el evento ganadero más importante de la región, que se realizará del miércoles 22 al viernes 24 de octubre en sus instalaciones ubicadas en el acceso a Junín de los Andes.

En un contexto de fuerte sequía en la provincia, con la Emergencia Provincial declarada en esa materia, y un horizonte complejo desde lo sanitario regional a raíz de medidas nacionales, el campo neuquino apuesta a seguir produciendo, buscándole la vuelta a este año tan difícil, apretando filas tomando previsiones, ajustando el manejo de los campos y elaborando estrategias para seguir avanzando en este año complicado, también desde lo económico.

Con entrada libre y gratuita al predio, la Sociedad Rural de Neuquén abre las tranqueras a un evento cargado de actividades, esperando generar un buen clima de intercambio entre productores, cabañeros, empresas proveedoras del rubro, autoridades y visitantes en general.

Todo listo para una nueva edición de la Expo Bovinos 2025 en Junín de los Andes.



Exposición, jura y remate de reproductores e invernada, Mesa del Campo Neuquino, final del Concurso Tromen de recría juvenil, charlas técnicas, demostraciones en pista de equipos de incendio, cursos y jornadas de capacitación, paseo comercial con stands de empresas del rubro, gastronomía, servicio de comedor y cantina….todo ya está listo para esta nueva Expo Bovinos 2025 de la Sociedad Rural de Neuquén.

Durante los tres días de la exposición se llevará adelante un curso de inseminación artificial, con cupos limitados y el viernes tendrá lugar una Jornada de Capacitación en soguería criolla, con inscripción previa.

Mesa del campo neuquino



10° Mesa del Campo Neuquino: Con el foco puesto en la emergencia por sequía, la Comisión Directiva de la SRN propone para el miércoles por la mañana una mesa de trabajo reducida con las autoridades provinciales de las áreas de Producción, Recursos Hídricos, Tierras y en cuanto a Emergencia Ignea, con autoridades de Ambiente, Seguridad y referentes del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Un gran interés genera el desarrollo de la 2da edición del Concurso Tromen de recría juvenil, con 18 chicos participantes en categoría individual y 6 escuelas agro técnicas en categoría grupal. Durante los días de la muestra se podrá ver a los chicos preparando a sus animales para la jura en pista y posterior venta en el remate del viernes a la tarde. Este original concurso destinado a la recría, preparación y muestra de reproductores ovinos y bovinos, tiene como objetivo principal fomentar en los jóvenes el trabajo de campo y sus rutinas, así como la actividad de cabaña, dando valor a sus procesos básicos.

El plato fuerte será el jueves con la Jura en pista de reproductores de gran calidad adaptados a la zona, provenientes de las Cabañas de la región, y la puja de los productores por adquirirlos en el remate del viernes a la tarde.

Se acerca otra temporada compleja en tema incendios en los campos.



Una actividad destacada, dada la importancia que tiene ya a poco de empezar la temporada cálida que se espera será de alto riesgo para incendios, es la Demostración en pista comparando distintos equipos de ataque rápido y herramientas, a cargo de la Fundación Tierras Patagónicas, mostrando que el campo neuquino se prepara para intervenir ágilmente en caso de surgir focos ígneos.

Programa completo de la Expo Bovinos 2025 en Neuquén





Miércoles 22 de octubre

• 8 a 13 hs: Admisión de bovinos Puros de Pedigrí, Registrados y Controlados a exposición y de animales del Concurso Tromen.

• 15 a 19 hs: Admisión de bovinos generales a remate.

• 9 a 12 hs: Mesa del Campo Neuquino: Trabajando en la Emergencia (exclusiva para Comisión Directiva).

• 14 a 19hs: Charlas técnicas:

14 hs: Programa Esteppa.

15 hs: Rosa Mosqueta: cómo encarar el control de una plaga tan difícil.

16 hs: Vitaminas y minerales: la importancia de la micro nutrición en el resultado productivo.

17 hs: Dietas líquidas: experiencias en la zona.

18 hs: Identificación electrónica y trazabilidad de los bovinos.

Jueves 23 de octubre



• 8 a 12 hs: Admisión de bovinos generales a remate.

• 9 a 11 hs: Jura Concurso Tromen.

• 11.30 hs: Charla demostrativa: “Cómo llegamos desde la preñez a las pistas”.

• 12.30 hs: Entrega de premios Concurso Tromen (en pista).

• 15 a 19 hs: Jura de reproductores.

• 20 hs: Entrega de premios de Grandes Campeones y Peña Folklórica con el Dúo Leguizamón-Zaldívar, de Areco, Buenos Aires.

Viernes 24 de octubre



• 8.30 a 20.30 hs: Encuentro de Sogueros y Jornada de Capacitación.

• 10.30 hs: Temporada de incendios: El campo neuquino se prepara.

• 12.30 hs: Almuerzo (con tarjeta).

• 15 hs: Remate de reproductores de exposición, generales e invernada. Remate de borregas y terneras del Concurso Tromen.