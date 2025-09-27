Feedlot de Holando Argentino: recría y engorde con 1,250 kg diarios y carne premium

Para brindar soluciones a los tamberos asociados en Santa Fe y Córdoba, y garantizar el abastecimiento de carne de calidad uniforme para sus propios puntos de venta, la Federación de Cooperativas Agropecuarias Coop. Ltda. (Uncoga) inauguró este año un feedlot cooperativo en Humboldt, localidad santafesina ubicada a 40 km de Rafaela. Se trata del primero en su tipo en la Argentina y se destaca por engordar terneros Holando Argentino, raza típicamente lechera, bajo un sistema de recría y terminación intensiva que combina innovación, bienestar animal y economía circular.

“Con el feedlot lo que hacemos es tomar el ternero Holando macho, que suele ser un problema para el tambero, y le agregamos valor. Es un círculo virtuoso donde ganan todos: el productor, la cooperativa y la Federación”, explica Javier Bordón, gerente general de Uncoga. El establecimiento, con capacidad para 1.000 cabezas y un rodeo actual de 858, demuestra que la raza Holando puede ofrecer carne de calidad premium. “Ya estamos reemplazando paulatinamente otras razas en nuestras carnicerías por el Holando, y la respuesta del consumidor es muy positiva”, agrega.

Nutrición y resultados en el feedlot de Holando Argentino

El punto de partida está en la alimentación. Los animales ingresan con 160-180 kilos y atraviesan una dieta de acostumbramiento, recría y terminación diseñada por un nutricionista. “El secreto es dar dietas altas en energía, con la dosis justa de fibra y proteína, para que el animal deposite carne y se engrase en el punto justo. Con este sistema logramos un marmoreo excelente y un rendimiento arriba del 57% en las medias reses, con ganancias diarias de 1,250 kilos en promedio”, detalla Sebastián Viarengo, presidente del Consejo de Uncoga. Estos resultados corresponden a la primera tanda producida en el feedlot, y Viarengo está convencido de que son incluso mejorables.

La alimentación del ganado en esta etapa se compone de silo de maíz de planta entera, rollo de alfalfa y grano de maíz, más un núcleo proteico. En la primera experiencia, sin embargo, no contaron con silaje (ni de maíz ni de sorgo), por lo que el aporte de fibra provenía de rollos de pastura base alfalfa.

Feedlot con raza típicamente lechera: 57% de rendimiento al gancho. Foto: gentileza Uncoga.

“Si bien en el predio alquilado donde estamos tenemos la posibilidad de anexar 20 a 30 hectáreas para agricultura de uso propio, no alcanzaría de todos modos: la mayor parte se seguirá comprando afuera. El grano entero de maíz lo adquirimos a productores de la zona, y el silo a un productor que, por el problema de la chicharrita, no iba a obtener el rinde esperado y nos vendió el maíz para picarlo. Este feedlot acompaña la economía circular: en vez de mandar el maíz a puerto, lo sacamos en patas, lo que es más eficiente y agrega valor”, explica Viarengo.

Feedlot de Holando Argentino: carne premium a menor costo

Además del potencial carnicero del Holando, el modelo presenta una ventaja económica: “El costo por kilo vivo del ternero Holando es un 30% menor al de un cruza”, señala Gisela Cortese, gerente de Proyectos. A esto se suma la integración cooperativa: las entidades socias compran los terneros a sus productores, los llevan al feedlot y participan de la rentabilidad.

La localización en plena cuenca lechera más importante de Latinoamérica refuerza la lógica del proyecto. “Nuestros propios asociados nos preguntaban qué hacer con el ternero Holando. Hoy no solo les damos respuesta, sino que programamos la salida de carne para abastecer nuestras carnicerías con calidad estandarizada”, concluye Viarengo.

Así, la ganadería a corral se suma al frigorífico chacinador que la posiciona entre los cinco más grandes del país y a la red de carnicerías propias de Uncoga, que reúne a nueve cooperativas agrícolas-ganaderas del centro-oeste de Santa Fe y del centro-este de Córdoba.