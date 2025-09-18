Empezó el 8° Congreso Internacional de Coninagro, la cita anual del cooperativismo rural

Bajo el eslogan «las Cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino«, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) celebra, en el día de su 69 aniversario, la octava edición de su Congreso Internacional. La cita tiene lugar en el auditorio de la Bolsa de Cereales de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante aproximadamente cuatro horas, pasarán por el escenario autoridades nacionales y otros dirigentes políticos, además de renombrados economistas. También, representantes de cooperativas agropecuarias de todo el país subirán al estrado para relatar sus exitosos casos: ellas son el Feedlot de Uncoga (Santa Fe), Cooperativa Colonia Liebig (Corrientes), Cooperativa de Servicios (Mendoza), y Cooperativa Lehman, alimentos para mascotas (Santa Fe).