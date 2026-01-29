Formalizaron la distribución de carne vacuna a exportar a Estados Unidos: cuántas toneladas

El Gobierno nacional oficializó la distribución de 19.956,345 toneladas de carne vacuna deshuesada, enfriada o congelada con destino a los Estados Unidos.

La medida fue establecida a través de la Resolución 8/2026 de la Secretaría de Agricultura publicada este jueves en el Boletín Oficial,

Casi 20 mil toneladas para exportar carne

Este cupo corresponde al ciclo comercial 2026, sobre un total de 20.000 toneladas anuales que el Departamento de Agricultura de dicho país otorga a la Argentina.

La asignación se divide en dos categorías principales: 19.000 toneladas para el sector industrial y 1.000 toneladas para proyectos conjuntos.

En total, se inscribieron 72 postulantes, de los cuales 39 pertenecen a la categoría Industria y 33 a Proyectos Conjuntos.

Exportación de carne: hubo autorizaciones especiales

La autoridad de aplicación desestimó a cuatro firmas en este proceso. El Grupo Tresnal S.R.L. quedó excluido por no contar con la habilitación sanitaria correspondiente, mientras que Frigorífico Villa Olga S.A. fue apartado por no acreditar antecedentes de exportación previos.

Por su parte, las empresas Agropecuaria Santa Maria S.R.L. y San Pedro Agropecuaria S.A.S. fueron inhabilitadas tras haber renunciado a la totalidad de su cuota en el ciclo 2025.

La normativa también incluyó autorizaciones especiales. Frigorífico Gorina S.A.I.C. recibió un permiso excepcional para operar en establecimientos de terceros debido a un siniestro ocurrido en su planta de elaboración.

Asimismo, se otorgó tratamiento de grupo económico a las firmas Black Bamboo Enterprises S.A., Frigorífico Alberdi S.A., Mattievich S.A. y S.A. Carnes Pampeanas para que operen sus asignaciones de forma indistinta en sus establecimientos.

Finalmente, la resolución determinó que el Fondo de Libre Disponibilidad, conformado por el tonelaje no distribuido o recuperado por incumplimientos, asciende a 43,655 toneladas, correspondientes únicamente a la categoría de Proyectos Conjuntos. Para la categoría Industria, el fondo inicial quedó en cero tras distribuirse la totalidad del cupo asignado.

