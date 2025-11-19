Fruticultura en Río Negro: lanzan créditos a tasa 0% para raleo y labores culturales

En medio de una temporada que demanda alta inversión en mano de obra, el Gobierno de Río Negro confirmó hoy, miércoles 19 de noviembre 2025, una medida de ayuda financiera para la fruticultura: el lanzamiento del Programa de Financiamiento para Raleo y Labores Culturales 2025.

El anuncio, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, busca sostener el empleo rural y garantizar la calidad de la fruta en un momento desafiante de la temporada para el sector. La iniciativa se ejecuta a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y su Secretaría de Fruticultura.

Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es «aportar previsibilidad en un año complejo para la actividad», inyectando capital de trabajo justo cuando las chacras más lo necesitan.

Fruticultura en Río Negro: montos y condiciones del crédito

La línea anunciada considera un costo financiero nulo, un diferencial ante las tasas bancarias tradicionales. Las condiciones detalladas por la provincia son:

Monto : ayuda de $1.000.000 por hectárea.

: ayuda de $1.000.000 por hectárea. Tope máximo : hasta $10.000.000 por productor.

: hasta $10.000.000 por productor. Tasa de interés : 0% (Tasa Cero).

: 0% (Tasa Cero). Gastos : sin gastos administrativos.

: sin gastos administrativos. Devolución : se deberá pagar en seis cuotas mensuales e iguales.

: se deberá pagar en seis cuotas mensuales e iguales. Vencimiento : el productor recién comenzará a pagar el crédito el 10 de julio de 2026 (post cosecha).

: el productor recién comenzará a pagar el crédito el 10 de julio de 2026 (post cosecha). Garantía: se requiere un pagaré equivalente al 130% del monto total a devolver.

Fruticultura en Río Negro: requisitos y cómo anotarse a los créditos para el raleo y tareas culturales

El financiamiento ofrecido por el Gobierno de Alberto Weretilneck está destinado a productores cuya actividad principal sea la fruticultura y que realicen las labores dentro de la provincia de Río Negro.

Para acceder, es obligatorio presentar la siguiente documentación:

DNI.

Constancia de CBU.

RENSPA actualizado.

Certificados de libre deuda.

Documentación societaria o de sucesiones (según corresponda).

Inscripción online: para adherirse al programa, los interesados deben completar el formulario digital habilitado por la Secretaría de Fruticultura en el siguiente enlace: Formulario de Inscripción – Raleo 2025.

Fruticultura en Río Negro: «una respuesta concreta», afirmó Carlos Banacloy

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, puso en valor la importancia de llegar a tiempo con los fondos. “El raleo es un momento, financieramente, crítico para la fruta y para el empleo rural. Este año es muy difícil llegar a la siguiente cosecha. Este financiamiento es una respuesta concreta para sostener la actividad y acompañar a los productores con capital de trabajo en una etapa clave del año”, destacó el funcionario provincial.

El raleo es una práctica fundamental para regular la carga de fruta en la planta y asegurar calibres comerciales, pero requiere una contratación intensiva de personal en un corto período de tiempo.