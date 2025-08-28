Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del jueves 28 de agosto de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 2025

Continúa el ingreso de aire cálido del noreste sobre la noche con vientos moderados a regulares hacia el este. Nubosidad en altura con presión mayormente estable durante la madrugada. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 2025

Cielo : Nubosidad en altura.

: Nubosidad en altura. Presión : baja y estable.

: baja y estable. Vientos : débiles del noreste con períodos de calma.

• Probabilidad de heladas: baja.

: débiles del noreste con períodos de calma. • baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 2025

Cielo : Nubosidad en altura.

: Nubosidad en altura. Presión : baja y estable.

: baja y estable. Vientos : débiles del noreste con períodos de calma.

• Probabilidad de heladas: baja.

: débiles del noreste con períodos de calma. • baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 2025

Cielo : Nubosidad en altura.

: Nubosidad en altura. Presión : baja y estable.

: baja y estable. Vientos : débiles del noreste con períodos de calma

• Probabilidad de heladas: baja.

: débiles del noreste con períodos de calma baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 2025

Cielo : Nubosidad en altura.

: Nubosidad en altura. Presión : baja y estable.

: baja y estable. Vientos : moderados a regulares del noreste.

• Probabilidad de heladas: baja.

: moderados a regulares del noreste. baja. Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 2025

Cielo : Nubosidad en altura.

: Nubosidad en altura. Presión : mayormente estable.

: mayormente estable. Vientos : moderados a regulares del norte.

: moderados a regulares del norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 28 y madrugada del 29 de agosto 2025

Cielo : Nubosidad en altura.

: Nubosidad en altura. Presión : mayormente estable.

: mayormente estable. Vientos : moderados a regulares del norte.

: moderados a regulares del norte. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.