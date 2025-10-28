Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del martes 28 de octubre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 28 y madrugada del 29 de octubre 2025



Continúan las altas presiones con vientos del noreste sobre la madrugada. Sobre el Alto Valle y Valle Medio vientos persistentes con nubosidad en ascenso. Hacia la costa se esperan temperaturas más frías con vientos variables y probables enfriamientos en momentos de calma.





Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 28 y madrugada del 29 de octubre 2025





Cielo : despejado a cubierto hacia el amanecer.

: despejado a cubierto hacia el amanecer. Presión : estable.

: estable. Vientos : moderados del noreste.

: moderados del noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 28 y madrugada del 29 de octubre 2025





Cielo : despejado a cubierto hacia el amanecer.

: despejado a cubierto hacia el amanecer. Presión : estable.

: estable. Vientos : moderados del noreste.

: moderados del noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 28 y madrugada del 29 de octubre 2025





Cielo : despejado a cubierto hacia el amanecer.

: despejado a cubierto hacia el amanecer. Presión : estable.

: estable. Vientos : moderados del noreste.

: moderados del noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 28 y madrugada del 29 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : estable.

: estable. Vientos : moderados a regulares del noreste.

: moderados a regulares del noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 28 y madrugada del 29 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : estable.

: estable. Vientos : moderados del noreste.

: moderados del noreste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 3ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 28 y madrugada del 29 de octubre 2025





Cielo : despejado a cubierto hacia el amanecer.

: despejado a cubierto hacia el amanecer. Presión : estable.

: estable. Vientos : moderados del noreste.

: moderados del noreste. Probabilidad de heladas .

. Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.