Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del viernes 19 de septiembre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre 2025



Se intensifica el ingreso de aire húmedo sobre la madrugada con aumento de la nubosidad y períodos inestables. Probable formación de tormentas con lluvias y chaparrones aislados hacia el amanecer. Condiciones húmedas con baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre 2025





Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso.

: Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso. Vientos : débiles a moderados del este.

: débiles a moderados del este. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre 2025





Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso.

: Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso. Vientos : débiles a moderados del este.

: débiles a moderados del este. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre 2025





Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso.

: Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso. Vientos : débiles a moderados del este.

: débiles a moderados del este. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre 2025





Cielo : Nubosidad variable con períodos inestables.

: Nubosidad variable con períodos inestables. Presión : Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso.

: Probables lluvias y chaparrones aislados con presión en descenso. Vientos : débiles a moderados del este.

: débiles a moderados del este. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado a mayormente cubierto.

: parcialmente nublado a mayormente cubierto. Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles a moderados del este sudeste.

: débiles a moderados del este sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 4 a 7ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 19 y madrugada del 20 de septiembre 2025





Cielo : parcialmente nublado a cubierto hacia el amanecer

: parcialmente nublado a cubierto hacia el amanecer Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles del este.

: débiles del este. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.