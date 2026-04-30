Nació Vito, el primer hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

La periodista María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, le dieron la bienvenida a Vito, su primer hijo juntos.

El periodista Pablo Montagna confirmó la noticia a través de su cuenta de X, adelantando que la pareja haría un posteo en las siguientes horas. “El nacimiento ocurrió en el Sanatorio Otamendi y se espera la confirmación oficial en sus redes en los próximos minutos”, informó.

María Belén Ludueña hizo un posteo en redes para darle la bienvenida al bebé

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el parto estaba programado para este jueves. Finalmente, así fue como sucedió y Ludueña se convirtió en madre primeriza esta mañana.

Tras convertirse en madre posteó una foto con su esposo y el bebé en la que señaló: «Bienvenido Vito! Somos muy felices por tu llegada»! Te amamos. Muchas gracias a todos por el cariño».

En las últimas horas, la periodista compartió las imágenes junto a su pareja, previo a ingresar al hospital.

“Última foto de 2”, escribió previamente en su Instagram.

“Chau panza! Te voy a extrañar! Gracias Virgencita por este embarazo privilegiado”, se despidió en redes sociales de su figura, previo a dar inicio a esta nueva etapa en su vida.

María Belén y Jorge Macri se conocieron hace varios años y en 2022 sellaron su amor con una elegante boda en Mar del Plata, su ciudad natal. Desde entonces, se muestran como una pareja sólida, que combina el mundo de la política con el de los medios.