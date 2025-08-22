La estadística productiva de la semana y lo que viene en remates de hacienda

La estadística del suplemento Rural suma nuevos datos para que estés más informado. A los valores promedio de la venta de hacienda bovina y ovina en la Patagonia se agregó el de los precios de porcinos.



A partir de ahora y todos los fines de semana estará disponible el precio de venta de combustibles al consumidor de una reconocida marca que opera en el mercado.



En la agenda Rural está la fecha de los últimos remates de hacienda que se realizarán en la región previo al inicio del calendario de Exposiciones Rurales.

El primero de los remates estará a cargo de LM Consignataria en Choele Choel y en la jornada siguiente será el turno de Lesiuk Hnos. en Conesa.